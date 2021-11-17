"Неможливо відірвати погляду": модель Ізабель Мазерс у купальнику розбурхала мережу
Джерело:інстаграм Ізабель Мазерс
Цього разу під нашим прицілом неймовірна Ізабель Мазерс. Сексуальна модель добре знає, що подобається її прихильникам понад усе. Тож вона регулярно ділиться з ними доволі пікантними та провокативними фото. Не став винятком останній пост красуні.
На світлинах, які вона виклала в інстаграмі, Ізабель Мазерс позує у крихітному бікіні. Ефектні кадри красуня зробила під час відпочинку на морі. І ми їй дуже вдячні за це, адже від таких публікацій стає значно тепліше на душі.
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За лічені години фотографії Ізабель Мазерс зібрали понад 100 тисяч лайків, а також безліч коментарів. І найцікавіше те, що їхня кількість зростає з кожною хвилиною. Ми ж традиційно залишаємо найкращі дописи під постом нашої героїні:
- "Ти справжній ангел";
- "Від тебе просто неможливо відірвати погляду";
- "Яка ж ти красива";
- "Твій стиль вражає";
- "Це просто нелегально бути такою привабливою";
- "Твоє тіло захоплює кожного";
- "У тебе бездоганна фігура";
- "Найспекотніша дівчина у мережі".
Гарячі фото Ізабель Мазерс розбурхали підписників / Фото з інстаграму Мазерс
Гарячі фото Ізабель Мазерс розбурхали підписників / Фото з інстаграму Мазерс
Гарячі фото Ізабель Мазерс розбурхали підписників / Фото з інстаграму Мазерс
Гарячі фото Ізабель Мазерс розбурхали підписників / Фото з інстаграму Мазерс
Гарячі фото Ізабель Мазерс розбурхали підписників / Фото з інстаграму Мазерс
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Нам теж подобається Ізабель Мазерс. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на модель. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького від неї?