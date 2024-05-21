Чоловік їв одну і ту ж "смачну їжу" та втратив половину своєї ваги: як йому це вдалося

21 травня 2024, 12:47
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Джерело:

Express

Марк Стіфен почав свій шлях до схуднення на початку ковідної пандемії у 2020 році. Нині йому 43 роки й відтоді він втратив більш ніж половину своєї ваги, повністю змінивши свою статуру.

А важив у той час Марк понад 203 кілограми. Колишній працівник сфери обслуговування вирішив переїхати до провінції, де два роки займався жорсткими тренуваннями. Тепер він важить 95 кілограмів.

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Цікава історія схуднення Марка Стіфена

Стіфен поділився своєю дивовижною історією перетворення у соцмережах. Срібною кулею став режим регулярних фізичних вправ і самомотивації.

  • Марк розповів, що позичив у сусідів собаку для прогулянок на свіжому повітрі, що відіграло значну роль у його шляху до схуднення. Адже в той ковідний час, бувало, на вулицю випускали лише на вигул домашніх тварин.
  • Також Марк вирішив додати інші форми фізичних вправ у свій щоденний розпорядок. Він використовував гантелі, робив багато різних силових тренувань, інструкції до яких дивився на ютубі.

А от щодо харчування були певні нюанси.

Я їв одну і ту ж їжу щодня, страшенно нудну. Але я просто змішував її з різними спеціями та соусами, щоб це були не просто тунець і макарони, що робило її смачною і дешевою,
– розповів Стіфен.

Марк схуд на понад 100 кілограмів здебільшого завдяки фізичним вправам / Колаж зображень Стіфена

Успішно підтримуючи свою вагу протягом двох років, Марк почав боротися з надлишком шкіри.

  • Він звернувся до різних медичних фахівців та організацій, але від Національної служби охорони здоров'я почув, що там не можуть допомогти, оскільки це вважається "косметичною проблемою".
  • Смерть батька у 2023 році стала для нього каталізатором, щоб розглянути можливість фінансування операції з видалення зайвої шкіри, яка, на його думку, покращить його самооцінку.

Він вважає, що це мало б стати логічним завершальним кроком тривалого процесу важкої праці: "Це буквально змінило б моє життя".

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Автор: Едуард Хомченко