Зірка The Pussycat Dolls оголила груди у спокусливому купальнику: гарячі фото 18+

42-річна Ніколь Шерзінгер продовжує ділитися зі своїми підписниками фотографіями з відпочинку. Цього разу солістка The Pussycat Dolls знялася на узбережжі у спокусливому купальнику, який оголив її бюст. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

Джерело: інстаграм Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер не втомлюється ділитися зі своїми підписниками світлинами з відпочинку. Красуня не лише набирається сил для нових звершень, а й хизується розкішним тілом. Цього разу вона виклала серію фото, на яких позує у відвертому купальнику. На одному з фото він заледве прикриває бюст зірки The Pussycat Dolls. Дивися гаряче фото співачки на Men 24!

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Ніколь Шерзінгер знялася у відвертому купальнику / Фото з інстаграму Ніколь Шерзінгер

Прихильникам Ніколь Шерзінгер сподобалася серія нових спокусливих фото зірки. Вони не лише засипали її компліментами, а й попрохали не зупинятися:

"Я так люблю цю жінку";

"Бездоганність";

"Ти – найгарячіша русалка";

"Можна поруч полежати?";

"Продовжуй публікувати ці фото далі";

"Золоту рибку прибило до берега";

"Аріель, це ти?".





Ніколь Шерзінгер ділиться фото з відпочинку / Фото з інстаграму Ніколь Шерзінгер

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