Спокуслива Діта фон Тіз продовжує розбурхувати користувачів мережі гарячими фото. Цього разу 48-річна королева бурлеску знялася у відвертій білизні. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

Джерело: інстаграм Діти фон Тіз

48-річна модель, танцівниця та актриса Діта фон Тіз цього разу виклала на своїй сторінці в інстаграмі фото, на якому вона позує у спокусливій червоній спідній білизні. Гарячий кадр вона зробила у саду, примірявши на себе образ сексуальної садівниці. Гайда разом з Men 24 насолоджуватися новим постом королеви бурлеску!

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Діта фон Тіз знялася в образі сексуальної садівниці / Фото з інстаграму Діти фон Тіз

Спокусливий образ гарячої садівниці надзвичайно сподобався підписникам королеви бурлеску в інстаграму. Тож ми не подивовані, що вони залишили під її постом безліч коментарів, а також лайків:

"Усе в цій фотографії неймовірне";

"Дуже красива, Діто";

"Ти буквально не старієш";

"Приголомшлива у червоному";

"Ти – бездоганність";

"Королева";

"Богиня серед ангелів".

Нагадаємо, що раніше Діта фон Тіз знялася топлес. На відвертій світлині королева бурлеску позує біля величезного келиха. Сама ж жартома зазначає у пості, що готується до занурення у 2021 рік. Ну що ж, занурення однозначно вдалося.

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А ми не стомлюємося нагадувати про те, що підписатися на Діту фон Тіз однозначно варто. На її сторінці в інстаграмі завжди надзвичайно спекотно. Тож не пропусти свіжі відверті фото королеви бурлеску, якими вона залюбки ділиться зі своїми підписниками!