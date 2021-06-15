Ніколь Шерзінгер знялася посеред пустелі у купальнику: гарячі фото співачки

15 червня 2021 , 23:24
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Джерело:

інстаграм Ніколь Шерзінгер

Ми не стомлюємося спостерігати за інстаграмом Ніколь Шерзінгер. Сексуальна американська співачка регулярно викладає гарячі фото, на яких позує у спокусливих образах. От, наприклад, цього разу вона потішила користувачів мережі світлинами, на яких позує у купальнику. Гайда насолоджуватися гарячими формами Ніколь Шерзінгер на Men 24!

Спокусливі фото Ніколь Шерзінгер зробила в пустелі на фоні скель. Варто зауважити, що білий купальник підкреслює гарячі форми співачки. Тож ми не подивовані, що світлини зібрали понад 60 тисяч лайків, а також безліч коментарів.

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Традиційно лови найкращі з дописів, які залишили під постом нашої сьогоднішньої героїні:

  • "Твої ноги, мабуть, смажаться";
  • "Ти маєш приголомшливий вигляд";
  • "Дівчина ковбоя";
  • "Солоденька крихітка";
  • "Моя королева";
  • "Справжня супержінка";
  • "Це ідеальне тіло для мене".

Закликаємо тебе поставити лайк, а також залишити коментар під постом Ніколь Шерзінгер. А якщо ти не хочеш пропустити порцію гаряченького від співачки, – підпишися на неї. Гарантуємо, що на тебе очікує ще багато спокусливих фото від неї.

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Автор: Назарій Лазур