Німці перетворили 20-річний мотоцикл на потужний хардтейл-чоппер: круті фото

Хардтейл-чоппери з товстими задніми шинами, як правило, не викликають у нас зайвого інтересу. Але це не стосується байків, над якими працює Мартін Беккер з німецької майстерні MB CYCLES. Він – майстер фігур і пропорцій, і він відмінно розбирається в деталях, що робить його творіння надто хорошими, щоб їх можна було ігнорувати.

Послужний список Мартіна дозволяє кожному його клієнтові почуватися щасливим лише тому, що він взявся за роботу. Тож не дивно, що йому дають повну свободу дій. Тож залишається лише творити та витворяти.

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Мартін купив Buell з двигуном M2 Cyclone 1996 року у кузові хардтейл від нині неіснуючої німецької компанії SCS. Раніше він належав його другові, котрий брав участь у гонках на Glemseck 101. Потім цей друг продав мотоцикл, і в результаті він опинився у руках Мартіна.



На щастя, двигун байка-донора був у хорошому стані

На щастя, двигун Buell об'ємом 1203 кубічні сантиметри все ще був у хорошому стані. І на мотоцикл були всі необхідні документи. Але він був добряче стомлений і далеким від відполірованого салонного байка. Клієнт, котрого звуть Себастьян, побачив потенціал і замовив проєкт. Тому Мартін розібрав його на частини та витратив 4 місяці на те, щоб перебудувати його.



Двигун байка покрили чорною матовою фарбою

Мотор залишився, але попередньо витягнули та покрили свіжим чорним шаром фарби. Мартін поставив його назад з карбюратором Keihin CV і фільтром K & N, однокамерним запалюванням Dyna D та котушками від S & S Cycle. Потім він виготовив нові випускні колектори та встановив глушник Dr. Jekill & Mr Hyde, який має клапан з електронним управлінням для зміни гучності.



Байк отримав низку дрібних доповнень

Перейшовши до шасі, Мартін опустив оригінальні передні вилки Buell на 2 дюйми, а потім вкрив стійки алмазоподібним вуглецевим покриттям з низьким коефіцієнтом тертя.

Здавалося б, колеса – ідеальна пара. Але насправді вони від двох різних виробників. Переднє колесо – частина Rev Tech розміром 3,5 × 21 дюйма, а заднє – 8 × 18 дюймів від Harley-Davidson Breakout. Вони обидва "взуті" в гуму Avon Cobra Chrome. А ще ззаду встановлена надширока шина 240.

Що стосується кузова, Мартін імпортував бензобак з Японії та модифікував його за допомогою зовнішнього "датчика". Спереду є модифікований носовий обтічник Harley V-Rod, обгорнутий навколо 4,5-дюймової фари. Крила й алюмінієвий масляний бак виготовлені на замовлення, як і сидіння, яке обтягнуте німецькою військовою шкірою.



Сидіння байка обтягнуте німецькою військовою шкірою

Є пара світлодіодних поворотників Kellermann на обтічнику, а також світлодіодний задній ліхтар і поворотники, вбудовані в облямівку заднього крила. Номерний знак кріпиться на монтажному кронштейні, зліва від осі.

За обтічником можна побачити крихітний спідометр Motogadget, затискачі ABM і важелі ABM, які відповідають елементам керування OEM Buell. Розподільний пристрій мінімальний. Пара міні-перемикачів зліва та пара кнопок, вбудованих у верхню вилку.



Байк оснащений спідометром Motogadget, який видніється за обтічником

Інші додатки включають модифіковані підніжки LSL, бічну підставку Kustom Tech і літій-іонний акумулятор від Antigravity. Але найбільше вражають невеликі нестандартні штрихи, такі як витончені нижні кріплення заднього крила або схильність Мартіна до ретельної прокладки кабелів.



Вражає, як Мартін підходить до деталей, а також прокладки кабелів

Себастьян дійсно поняття не мав, в якому напрямку Мартін піде з роботою над мотоциклом – навіть коли справа дійшла до фарбування.

"Абсолютно шалено. Але для мене це найкращий спосіб побудувати байк. А також прояв великої довіри до мене і моєї роботи", – додав Мартін.

Він зупинився на приглушених тонах, з зухвалим натяком на Yamaha 80-х у графіці. Chikos Pinstriping пофарбував бак, а порошком Metal Skin Works покрив усе інше або в оливковий, або в чорний матовий колір.

Хардтейл Мартіна з двигуном Buell вражає. Себастьян щасливий, але його дівчина – ні.

"Вона сказала, що їй потрібен інший байк від мене. Який виглядатиме ще крутішим і божевільнішим, ніж у Себастьяна. Я вже працюю над цим", – жартує Мартін.



Тепер стильний і потужний байк може тішити свого власника

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