Послужной список Мартина позволяет каждому его клиенту чувствовать себя счастливым только потому, что он взялся за работу. Неудивительно, что ему дают полную свободу действий. Поэтому остается только творить и вытворять.

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Мартин купил Buell с двигателем M2 Cyclone 1996 года в кузове хардтейл от ныне несуществующей немецкой компании SCS. Ранее он принадлежал его другу, который участвовал в гонках на Glemseck 101. Затем этот друг продал мотоцикл, и в результате он оказался в руках Мартина.



К счастью, двигатель байка-донора был в хорошем состоянии

К счастью, двигатель Buell объемом 1203 кубических сантиметров все еще был в хорошем состоянии. И на мотоцикл были все необходимые документы. Но он был сильно утомлен и далеким от отполированного салонного байка. Клиент, которого зовут Себастьян, увидел потенциал и заказал проект. Поэтому Мартин разобрал его на части и потратил 4 месяца на то, чтобы перестроить его.



Двигатель байка покрыли черной матовой краской

Мотор остался, но предварительно вытащили и покрыли свежим черным слоем краски. Мартин поставил его обратно с карбюратором Keihin CV и фильтром K & N, однокамерным зажиганием Dyna D и катушками от S & S Cycle. Затем он изготовил новые выпускные коллекторы и установил глушитель Dr. Jekill & Mr Hyde, который имеет клапан с электронным управлением для изменения громкости.



Байк получил ряд мелких дополнений

Перейдя к шасси, Мартин опустил оригинальные передние вилки Buell на 2 дюйма, а затем покрыл стойки алмазоподобным углеродным покрытием с низким коэффициентом трения.

Казалось бы, колеса – идеальная пара. Но на самом деле они от двух разных производителей. Переднее колесо – часть Rev Tech размером 3,5 × 21 дюйма, а заднее – 8 × 18 дюймов от Harley-Davidson Breakout. Они оба "обуты" в резину Avon Cobra Chrome. А еще сзади установлена сверхширокая шина 240.

Что касается кузова, Мартин импортировал бензобак из Японии и модифицировал его с помощью внешнего "датчика". Впереди видоизмененный носовой обтекатель Harley V-Rod, обернутый вокруг 4,5-дюймовой фары. Крылья и алюминиевый масляный бак изготовлены на заказ, как и сиденье, которое обтянуто немецкой военной кожей.



Сиденья мотоцикла обтянутое немецкой военной кожей

Есть пара светодиодных поворотников Kellermann на обтекателе, а также светодиодный задний фонарь и поворотники, встроенные в кайму заднего крыла. Номерной знак крепится на монтажном кронштейне, слева от оси.

За обтекателем можно увидеть крошечный спидометр Motogadget, зажимы ABM и рычаги ABM, которые соответствуют элементам управления OEM Buell. Распределительное устройство минимально. Пара мини-переключателей слева и пара кнопок, встроенных в верхнюю вилку.



Байк оснащен спидометром Motogadget, который виднеется за обтекателем

Другие приложения включают модифицированные подножки LSL, боковую подставку Kustom Tech и литий-ионный аккумулятор от Antigravity. Но больше всего поражают небольшие нестандартные штрихи, такие как изящные нижние крепления заднего крыла или склонность Мартина к тщательной прокладки кабелей.



Поразительно, как Мартин подходит к деталям, а также прокладки кабелей

Себастьян действительно понятия не имел, в каком направлении Мартин пойдет с работой над мотоциклом – даже когда дело дошло до покраски.

"Абсолютно безумно. Но для меня это лучший способ построить байк. А также проявление большого доверия ко мне и моей работы", – добавил Мартин.

Он остановился на приглушенных тонах, с дерзким намеком на Yamaha 80-х в графике. Chikos Pinstriping покрасил бак, а порошком Metal Skin Works покрыл все остальное или в оливковый, или в черный матовый цвет.

Хардтейл Мартина с двигателем Buell впечатляет. Себастьян счастлив, но его девушка – нет.

"Она сказала, что ей нужен другой байк от меня. Какой будет выглядеть еще круче и безумней, чем у Себастьяна. Я уже работаю над этим", – шутит Мартин.



Теперь стильный и мощный байк может радовать своего владельца

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