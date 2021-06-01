Німці показали, як має виглядати ідеальний міський електробайк: круті фото

Цього разі під нашим прицілом химерний Ösa від Cake – електричний універсальний мотоцикл за 9500 доларів. А його особливість полягає в тому, що існує низка крутих аксесуарів для нього: багажників, вантажних стелажів та, навіть, причеп. Але ми ж знаємо, що немає межі досконалості. Саме так подумали майстри з Німеччини, прокачавши байки.

Команда Hookie Co. з Дрездену відчула, що в електромотоцикла більший потенціал. Тож вони вирішили взятися за нього. І їхні старання однозначно заслуговують на увагу.

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Торік команда купила пару Ösas: Ösa + і Ösa lite. Ösa + оснащений двигуном потужністю 10 кВт, який забезпечує максимальну швидкість 90 кілометрів на годину та запас ходу по місту – 84 кілометри. Двигун дешевшої Ösa lite потужністю 4 кВт може розвивати швидкість лише 45 кілометрів на годину, але має пристойніший запас ходу – 92 кілометри. Шасі в обох мотоциклах однакове.



Обидва байки оснащені двигунами на 10 та 4 кВт відповідно

Спочатку майстри трохи покаталися на цих мотоциклах, щоб зрозуміти їх. І лише після цього почали розкидатися всілякими концепціями. Основна ідея полягала в тому, щоб зберегти модульний характер мотоцикла, але адаптувати його до свого власного стилю. І зробити так, щоб це виглядало значно краще у процесі.



Майстри вирішили зберегти модульність байків, додавши їм трохи власного стилю

"На брифінгу було ясно, що не можна будувати Ösa, який виглядає як мотоцикл. Ми не хотіли додавати підроблений паливний бак або підроблені труби. Ми хотіли надати Ösa більш спортивний, молодий і артистичний вигляд", – наголосив засновник Hookie Ніко Мюллер.

Рама Ösa – опорна точка для його аксесуарів. Тож Hookie вирішив скористатися цим. Вони розробили нову алюмінієву панель корпусу, яка сидить на рамі й обертається навколо неї. А потім надрукували на 3D-принтері кронштейни, щоб прикріпити її до каркаса.



Рама у мотоциклах – опорна точка для кріплення аксесуарів

Новий кузов дуже впливає на естетику Ösa і створює полотно для додавання кольору або мистецтва. Але передня частина кузова також додає трохи модульності, забезпечуючи непомітні точки кріплення для пари сумок від німецького бренду товарів для активного відпочинку Heimplanet.

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Hookie також змінив ергономіку Ösa, додавши розумну систему регулювання підніжок. Кілочки OEM тепер встановлені на парі рухомих пластин, які, своєю чергою, прикріплюються болтами до виготовлених на замовлення опорних пластин, прикріплених до нижньої частини рами.



Байки оснащені розумною системою регулювання підніжок

Нове сідло досить довге, щоб водій міг рухатися вперед і назад, і в скрутну хвилину міг взяти пасажира. Покрите алькантарою, воно тонше за стандартне, що знижує висоту сидіння.



Сидіння з алькантари та здатне вміщувати до двох пасажирів

Спереду Hookie відкрутив оригінальну фару Ösa і прикрутив болтами до виготовленого на замовлення кронштейну, щоб утримувати світлодіодну фару Koso Thunderbolt. Вони також встановили ручки Frozen, нові дзеркала та світлодіодні поворотники Rapid, непомітно прикріплені до керма. Позаду – спеціальна "кришка" рами з двома вбудованими в неї світлодіодними задніми ліхтарями.



Байки оснастили ручками Frozen та новими дзеркалами й світлодіодними поворотниками

Одна з панелей кузова Ösa покрита білою порошковою фарбою й обгорнута вініловою плівкою з кольоровими блоками. Інший байк був розмальований Ніко.

Hookie виготовить обмежену кількість таких байків на замовлення і, оскільки тут не потрібно нічого різати або зварювати, пропонуватимуть комплекти. Вони назвали свій дизайн Ösa ANT на честь сили найбільш працьовитої комахи у природі.



Передбачається продаж готових комплектів для власників байків Ösa

"А мурахи – командні гравці. Як і ми!", – наголошує Ніко.

Нам шалено сподобалася робота команди Hookie. На такому байку їздити на роботу було б одним задоволенням. А пристойний запас ходу дозволив би вибиратися й кудись за місто на вихідних.

Усі фото: Hookie Co.

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