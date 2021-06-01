Команда Hookie Co. с Дрездена почувствовала, что в электромотоцикла больший потенциал. Поэтому они решили взяться за него. И их старания однозначно заслуживают внимания.

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В прошлом году команда купила пару Ösas: Ösa + и Ösa lite. Ösa + оснащен двигателем мощностью 10 кВт, который обеспечивает максимальную скорость 90 километров в час и запас хода по городу – 84 километра. Двигатель более дешевой Ösa lite мощностью 4 кВт может развивать скорость всего 45 километров в час, но имеет приличный запас хода – 92 километров. Шасси в обоих мотоциклах одинаковое.



Оба байка оснащены двигателями на 10 и 4 кВт соответственно

Сначала мастера немного покатались на этих мотоциклах, чтобы понять их. И только после этого начали разбрасываться всевозможными концепциями. Основная идея заключалась в том, чтобы сохранить модульный характер мотоцикла, но адаптировать его к своему собственному стилю. И сделать так, чтобы это выглядело значительно лучше в процессе.



Мастера решили сохранить модульность мотоциклов, придав им немного собственного стиля

"На брифинге было ясно, что нельзя строить Ösa, который выглядит как мотоцикл. Мы не хотели добавлять поддельный топливный бак или поддельные трубы. Мы хотели предоставить Ösa более спортивный, молодой и артистический вид", – отметил основатель Hookie Нико Мюллер.

Рама Ösa – опорная точка для его аксессуаров. Поэтому Hookie решил воспользоваться этим. Они разработали новую алюминиевую панель корпуса, которая сидит на раме и вращается вокруг нее. А потом напечатали на 3D-принтере кронштейны, чтобы прикрепить ее к каркасу.



Рама в мотоциклах – опорная точка для крепления аксессуаров

Новый кузов влияет на эстетику Ösa и создает полотно для добавления цвета или искусства. Но передняя часть кузова также добавляет немного модульности, обеспечивая незаметны точки крепления для пары сумок от немецкого бренда товаров для активного отдыха Heimplanet.

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Hookie также изменил эргономику Ösa, добавив разумную систему регулирования подножек. Колышки OEM теперь установлены на пару подвижных пластин, которые, в свою очередь, прикрепляются болтами к изготовленным на заказ опорным пластинам, прикрепленным к нижней части рамы.



Байки оснащены умной системой регулирования подножек

Новое седло достаточно длинные, чтобы водитель мог двигаться вперед и назад, и в трудную минуту мог взять пассажира. Покрыто алькантарой, оно тоньше стандартного, что снижает высоту сиденья.



Сиденья из алькантары и способно вмещать до двух пассажиров

Впереди Hookie открутил оригинальную фару Ösa и прикрутил болтами к изготовленному на заказ кронштейну, чтобы держать светодиодную фару Koso Thunderbolt. Они также установили ручки Frozen, новые зеркала и светодиодные поворотники Rapid, незаметно прикрепленные к рулю. Позади – специальная "крышка" рамы с двумя встроенными в нее светодиодными задними фонарями.



Байки оснастили ручками Frozen и новыми зеркалами и светодиодными поворотниками

Одна из панелей кузова Ösa покрыта белой порошковой краской и обернута виниловой пленкой с цветными блоками. Другой байк был разрисован Нико.

Hookie изготовит ограниченное количество таких байков на заказ и, поскольку здесь не нужно ничего резать или сваривать, предлагать комплекты. Они назвали свой дизайн Ösa ANT в честь силы наиболее трудолюбивого насекомого в природе.



Предполагается продажа готовых комплектов для владельцев мотоциклов Ösa

"А муравьи – командные игроки. Как и мы!", – отмечает Нико.

Нам безумно понравилась работа команды Hookie. На таком байке ездить на работу было бы одним удовольствием. А приличный запас хода позволил бы выбираться и куда-то за город на выходных.

Все фото: Hookie Co.