Ніс чоловіка та ніс жінки: яка між ними різниця

Ніс людини теж унікальний, як і відбиток пальця. Так, так, на Землі мешкають 7 мільярдів людей, і у кожного – особливий ніс.

От і вчених з Університету Айови у США зацікавило це. Вони дослідили, від чого саме залежить форма чи розмір носа. А разом із цим виявили…

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Яка різниця між носами чоловіків та жінок

Дослідники дійшли висновку, що розмір носа залежить і від генетичних факторів, і від статі людини: у чоловіків він більший, ніж у жінок.

Але чому?

Річ у тім, що жінка споживає 2,5 літра кисню на хвилину, а чоловік – 3 літри (через більшу м'язову масу).

Тобто, дихати доводиться частіше й сильніше саме чоловікам.

От тому у них ніс найчастіше масивніший, ніж у жінок (приблизно на 10%).



Ніс у чоловіка більший, бо організм потребує більше кисню / Колаж 24 каналу

Щонайменше про те, що великий ніс – потреба, а не недолік.