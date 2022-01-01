От і вчених з Університету Айови у США зацікавило це. Вони дослідили, від чого саме залежить форма чи розмір носа. А разом із цим виявили…
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Яка різниця між носами чоловіків та жінок
Дослідники дійшли висновку, що розмір носа залежить і від генетичних факторів, і від статі людини: у чоловіків він більший, ніж у жінок.
Але чому?
- Річ у тім, що жінка споживає 2,5 літра кисню на хвилину, а чоловік – 3 літри (через більшу м'язову масу).
- Тобто, дихати доводиться частіше й сильніше саме чоловікам.
От тому у них ніс найчастіше масивніший, ніж у жінок (приблизно на 10%).
Ніс у чоловіка більший, бо організм потребує більше кисню / Колаж 24 каналу