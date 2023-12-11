Обмеження послаблюються: в ОАЕ скоро відкриється перша легальна броварня

Цього місяця в Абу-Дабі відкриється комерційна пивоварня. Вона стане першою компанією, що легально вироблятиме алкоголь у регіоні.

Влада емірату видала ліцензію ресторану Craft by Side Hustle на продаж розливного пива, звареного на місці. Імпортне пиво та спиртні напої Side Hustle вже можна придбати в алкогольних магазинах ОАЕ, але згідно з новими правилами, вся упакована продукція все одно має бути виготовлена за кордоном.

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Пивоварня стала першою, що відкрилася відповідно до малопомітної зміни правил, опублікованої в Абу-Дабі у 2021 році. Вона дозволила власникам ліцензій ферментувати алкогольні напої для споживання на місці.

Це останній із серії кроків, що послаблюють соціально консервативні закони в Об'єднаних Арабських Еміратах та навколишньому регіоні Перської затоки, оскільки країни відкривають свою економіку та зосереджуються на інших галузях, окрім нафтової.

У Craft by Side Hustle подаватимуть власне пиво, яке коштуватиме близько 45 дирхамів ($12,25) за келих, а також страви у південному луїзіанському стилі з традиційними стравами баю, такими як джамбалайя, креветки з крупою, каджунські пу-бої. Цього місяця відбудеться урочисте відкриття, а в лютому заплановане грандіозне відкриття.

Пивоварня – продовження Balmaghie Beverage Group Inc., компанії, заснованої у 2018 році Чадом МакГіхі та іншими партнерами, які живуть в Еміратах. Їх об'єднало розчарування мізерним вибором пива в країні, де ринок жорстко контролюється кількома імпортерами і де невеликим компаніям, що виробляють напої, буває складно пробитися на ринок. Під торговою маркою Side Hustle компанія Balmaghie почала виробництво в США з метою імпорту в ОАЕ та інші країни.

Side Hustle почала виробляти пиво, джин, віскі та міцний зельтер у Пенсильванії і працювала над смаками, які б сподобалися емігрантам у Перській затоці: світлі елі, чеські та німецькі пілснери, стаути та лагери. Компанія почала продавати пиво в ОАЕ у 2019 році, а алкогольні напої – нещодавно. Очікується, що цього року продажі досягнуть $500 000, каже МакГі.

Ми заснували цю компанію, щоб ми могли пити тут краще. Незалежно від розміру ринку, ми законно зробили це пиво для себе, а потім воно просто продовжувало зростати,

– каже МакГі.

Виробництво алкоголю – це великий крок для Перської затоки, регіону, де в кількох країнах досі діє повна заборона на алкоголь, зокрема на його продаж, споживання та зберігання. Але в міру того, як економіка і туристичний сектор країн зростають, зростає і попит на спосіб життя, до якого експати звикли у себе на батьківщині – або в таких форпостах, як Сінгапур чи Гонконг.

Саудівська Аравія, яка має великі амбіції стати світовим туристичним центром, все ще не дозволяє алкоголь, але очікується, що вона піде на деякі поступки, щоб привабити відвідувачів, оскільки фінансує будівництво великих розкішних курортів і будує яхт-клуби.

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Нещодавно ОАЕ також послабили інші суворі закони, засновані на ісламі, від обмежень на лікування безпліддя та ЕКЗ до азартних ігор у казино. Хоча Дубай – популярний напрямок і приваблює більше туристів, інші емірати взяли на себе ініціативу щодо послаблення деяких законів. Рас-ель-Хайма, що на північ від Дубаю, схоже, стане першим еміратом, який дозволить азартні ігри, а в Абу-Дабі, що на півдні країни, починають дозволяти алкогольне бродіння.