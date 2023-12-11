Власть эмирата выдала лицензию ресторана Craft by Side Hustle для продажи разливного пива, сваренного на месте. Импортное пиво и спиртные напитки Side Hustle уже можно приобрести в алкогольных магазинах ОАЭ, но, согласно новым правилам, вся упакованная продукция все равно должна быть изготовлена за границей.

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Пивоварня стала первой, открывшейся соответственно к малозаметному изменению правил, опубликованному в Абу-Даби в 2021 году. Она разрешила владельцам лицензий ферментировать алкогольные напитки для потребления на месте.

Это последний из серии шагов, ослабляющих социально-консервативные законы в Объединенных Арабских Эмиратах и окружающем регионе Персидского залива, поскольку страны открывают свою экономику и сосредотачиваются на других отраслях, кроме нефтяной.

В Craft by Side Hustle будут подавать собственное пиво, которое будет стоить около 45 дирхамов ($12,25) за бокал, а также блюда в южном луизианском стиле с традиционными блюдами бая, такими как джамбалайя, креветки с крупой, каджунские пу-бои. В этом месяце состоится торжественное открытие, а в феврале запланировано грандиозное открытие.

Пивоварня – продолжение Balmaghie Beverage Group Inc., компании, основанной в 2018 году Чадом МакГихи и другими партнерами, живущими в Эмиратах. Их объединило разочарование скудным выбором пива в стране, где рынок жестко контролируется несколькими импортерами и где небольшим компаниям, производящим напитки, бывает сложно пробиться на рынок. Под торговой маркой Side Hustle компания Balmaghie начала производство в США для импорта в ОАЭ и другие страны.

Side Hustle начала производить пиво, джин, виски и крепкий зельтер в Пенсильвании и работала над вкусами, которые понравились бы эмигрантам в Персидском заливе: светлые эли, чешские и немецкие пилснеры, стауты и лагеря. Компания начала продавать пиво в ОАЭ в 2019 году, а алкогольные напитки – недавно. Ожидается, что в этом году продажи достигнут $500 000, говорит МакГи.

Мы основали эту компанию, чтобы мы могли пить здесь лучше. Независимо от размера рынка, мы законно сделали это пиво для себя, а затем оно просто продолжало расти,

– говорит МакГи.

Производство алкоголя – это большой шаг для Персидского залива, региона, где в нескольких странах до сих пор действует полный запрет на алкоголь, в частности, на его продажу, потребление и хранение. Но по мере того, как экономика и туристический сектор стран растут, растет и спрос на образ жизни, к которому привыкли экспаты у себя на родине – или в таких форпостах, как Сингапур или Гонконг.

Саудовская Аравия, имеющая большие амбиции стать мировым туристическим центром, все еще не разрешает алкоголь, но ожидается, что она пойдет на некоторые уступки, чтобы привлечь посетителей, поскольку финансирует строительство больших роскошных курортов и строит яхт-клубы.

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Недавно ОАЭ также ослабили другие строгие законы, основанные на исламе, от ограничений на лечение бесплодия и ЭКО до азартных игр в казино. Хотя Дубай – популярное направление и привлекает больше туристов, другие эмираты взяли на себя инициативу по ослаблению некоторых законов. Рас-эль-Хайма, севернее Дубая, похоже, станет первым эмиратом, который позволит азартные игры, а в Абу-Даби, что на юге страны, начинают разрешать алкогольное брожение.