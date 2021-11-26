Оголила груди на ліжку: Мадонна розбурхала підписників відвертою зйомкою
Джерело:інстаграм Мадонни
Мадонна не стомлюється епатувати своїх підписників. І робить вона це за допомогою доволі ефектних і відвертих світлин. Цього разу вона вирішила не робити винятку з правил, виклавши гарячі фото, на яких позує топлес на ліжку. Гайда насолоджуватися порцією спокуси разом з Men 24!
На ефектних фотографіях, якими Мадонна поділилася в мережі, вона позує у колготах, а також мереживній спідній білизні. Щоправда, на деяких світлинах співачка вирішила узагалі зняти бюстгальтер. Усе для того, щоб буквально добити своїх прихильників.
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Їм настільки сильно сподобалися сміливі фотографії Мадонни, що вони буквально засипали її лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них, а потім уже насолоджуйся гарячими кадрами нашої героїні:
- "Наша королева";
- "Яка ж ти гаряча";
- "Я люблю тебе";
- "Цей пост заворожує";
- "Ти просто неймовірна";
- "У чому твій секрет молодості?";
- "Від твого тіла просто неможливо відірвати погляду".
Мадонна знялася оголеною на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни
Мадонна знялася оголеною на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни
Мадонна знялася оголеною на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни
Мадонна знялася оголеною на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни
Мадонна знялася оголеною на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни
Мадонна знялася оголеною на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни
Мадонна знялася оголеною на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни
Мадонна знялася оголеною на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни
Мадонна знялася оголеною на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни
Мадонна знялася оголеною на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни
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Співачка Мадонна не стомлюється вражати нас. Ми у захваті не лише від її сміливості, а й від її розкішних форм. Тож гайда підписуватися на неї. Це дозволить тобі одним з перших милуватися гарячими фото зірки!