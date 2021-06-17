Міс Всесвіт у крихітному купальнику позбавила підписників сну: спокусливі фото

Знайомся, це Олівіа Калпо. Сексуальна американська модель не лише шалено популярна в інстаграмі. Вона ще й володарка титулів Міс США 2012 та Міс Всесвіт 2012. Тож немає нічого дивного в тому, що красуня регулярно викладає світлини, які миттєво розбурхують користувачів мережі. Останній її пост – яскравий приклад цього, адже на ньому вона позує у крихітному купальнику. Гайда споглядати гарячі фото!

29-річна Олівіа Калпо з величезним задоволенням позує у купальниках та інших відвертих образах. Воно й не дивно, що саме такі фото збирають найбільше лайків від її підписників, а також стають темою для обговорення у мережі.

Варте уваги Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff став горілчаним брендом №1 у світі

Цього разу Міс Всесвіт 2012 знялася у крихітному бікіні біля басейну. Світлини настільки сильно сподобалися її прихильникам, що вони просто не могли втримати своїх емоцій. Не обійшлося й без коментарів, в яких оспівують спокусливі форми моделі:

"Ти приголомшлива і настільки неймовірна";

"Твоє тіло – справжнє полум'я";

"У тебе бездоганне тіло";

"Найсексуальніша леді";

"Надзвичайно приваблива";

"Чому ти настільки красива? Ти ж буквально убиваєш усіх своєю вродою";

"Справжня королева".

Нам теж шалено подобається Олівіа Калпо. Тож закликаємо тебе не лише поставити їй лайк і залишити коментар. Бажано ще й підписатися на модель, щоб не пропустити порцію гаряченького від неї!

Тобі сподобається У відвертому корсеті та на мотоциклі: гаряча фітнес-модель розбурхала мережу – фото