Гаряча Міс Всесвіт знялася у крихітному бікіні: еротичні фото

Ще одна наша улюблениця – Олівіа Калпо. Розкішна Міс Всесвіт 2012 на регулярній основі ділиться зі своїми підписниками гарячими фото. Цього разу красуня не на жарт розбурхала користувачів мережі світлинами, на яких позує у крихітному бікіні. Гайда насолоджуватися еротичними кадрами Олівії Калпо на Men 24!

Позує Олівіа Калпо на фоні моря. Воно не лише їй дуже личить, а й чудово відтіняє бронзову засмагу красуні. Не дивно, що за лічені години публікація зібрала понад 100 тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів.

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Традиційно лови найкращі з коментарів, які Олівії Калпо залишили її фанати:

"Сексуальна мамця";

"Приголомшлива Олівіа";

"Тобі так личить цей спокусливий образ";

"Яка ж ти гаряча";

"Професійна модель з природною красою";

"Які ж красиві та досконалі фотографії";

"Ти найбездоганніша жінка на Землі".

Слідкувати за Олівією Калпо в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на Міс Всесвіт. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися спокусливими фото красуні!

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