Горячая Мисс Вселенная снялась в крошечном бикини: эротические фото

Еще одна наша любимица – Оливиа Калпо. Роскошная Мисс Вселенная 2012 на регулярной основе делится со своими подписчиками горячими фото. На этот раз красавица не на шутку взбудоражила пользователей сети фотографиями, на которых позирует в крохотном бикини. Айда наслаждаться эротическими кадрами Оливии Калпо на Men 24!

Позирует Оливиа Калпо на фоне моря. Оно не только ей очень идет, но и прекрасно оттеняет бронзовый загар красавицы. Неудивительно, что за считанные часы публикация собрала более 100 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев.

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Традиционно лови лучшие из комментариев, которые Оливии Калпо оставили ее фанаты:

"Сексуальная мамаша";

"Потрясающая Оливия";

"Тебе так идет этот соблазнительный образ";

"Какая же ты горячая";

"Профессиональная модель с естественной красотой";

"Какие же красивые и совершенные фотографии";

"Ты самая безупречная женщина на Земле".

Следить за Оливией Калпо в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на Мисс Вселенная. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться соблазнительными фото красавицы!

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