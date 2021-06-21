Оля Цибульська заворожила підписників пишними сідницями: гарячі фото з відпочинку

21 червня 2021 , 04:47
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Олі Цибульської

Ми просто обожнюємо споглядати за нашими зірками під час відпочинку. Вони не лише випромінюють свіжість, а й не забувають про добрячу порцію спокуси. От, наприклад, Оля Цибульська вирішила буквально позбавити своїх підписників спокою, виклавши гарячі фото. На них вона позує у купальнику під час відпочинку у Туреччині. Гайда насолоджуватися пишними формами співачки на Men 24!

Оля Цибульська нарешті дозволила собі сповна відпочити. А зробити це вона вирішила у Туреччині. Про що свідчать гарячі фото, на яких співачка позує у купальнику. Останній, до слова, виграшно підкреслює її спокусливі вигини.

Тобі сподобається Татуювання, шоу байкерів і коктейлі на Nemiroff: у Києві пройде фестиваль Tattoo Collection

Співачка зізнається, що під цим постом мав бути лонгрід. Але вона вирішила, що промовистих фотографій буде достатньо. Натомість просто підкреслила, що тут неймовірно. Підписники погоджуються з Олею Цибульською, засипавши її компліментами:

  • "Красива";
  • "Просто топ";
  • "Шикарна";
  • "Усі фото надзвичайно еротичні";
  • "Яка сексуальна фігура";
  • "Сідниці просто неймовірні".

Ясна річ, що приховувати такі форми – справжній гріх. Тож ми очікуємо на нову серію фото Олі Цибульської. Підозрюємо, що вона приберегла козирі на потім!

Насолоджуйся Колишня зірка "ВІА Гри" розбурхала мережу оголеними грудьми: відверті фото 18+

Автор: Назарій Лазур