Хтивки на підтримку України: скільки грошей бюджету приніс OnlyFans

Сервіс для підписок на контент OnlyFans приніс українському бюджету чималеньку суму. Мовиться про 620 тисяч доларів США у вигляді "Податку на Google.

Про це у своєму телеграмі розповів народний депутат Ярослав Железняк. Якщо говорити про гривневий еквівалент, то мовиться про 23,3 мільйона гривень.

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OnlyFans підтримує ЗСУ

Ще питання чи треба декриміналізовувати порнографію будуть?

– зазначив Железняк.

За словами глави фінансового Комітету Данила Гетьманцева, "Податок на Google" цьогоріч уже приніс нашому бюджету 3,2 мільярда гривень.

Що стосується OnlyFans, то компанія не лише поповнила державну казну. Зауважимо, що цей сервіс вийшов з території країни-агресорки, а також фінансує винятково наше військо, наближаючи Україну до перемоги.



OnlyFans популярний серед творців дорослого контенту / Фото Іван Чернічкін, "Заборона"​

Зауважимо, що сервіс OnlyFans запустили у Великій Британії. Спочатку він був розрахований на можливість творцям контенту отримувати гроші за свою роботу. З часом він став шалено популярним серед тих, хто створює контент для дорослих. За допомогою сервісу можна отримувати доступ до ексклюзивних публікацій за щомісячну підписку.

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Якщо повернутися до "Податку на Google", то закон про нього Верховна Рада ухвалила у червні 2021 року. Він зобов'язує інтернет-гігантів, які продовжують свою діяльність в Україні, сплачувати податки до бюджету.