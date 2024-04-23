Загинув на Евересті 100 років тому: про що писав альпініст в останніх листах до дружини

Британський альпініст Джордж Меллорі загинув у 1924 році, коли намагався досягти вершини Евересту. Колега Меллорі Сенді Ірвін, найімовірніше, також загинув, хоча його тіла так і не знайшли. Цю експедицію починали у захваті, але закінчилася вона трагедією.

У Британії опублікували листи альпініста, який загинув у 1924

Через 100 років після фатального сходження, у 2024 році, зацифровані копії листів Меллорі оприлюднені коледжем Магдалини в Кембриджі. Листування охоплює широкий спектр тем – досвід Меллорі під час Першої світової війни, його візит до США в 1923, невеликий знімок його подружнього життя, маленькі суперечки з дружиною Рут тощо.

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В одному з листів, написаному в перший день битви на Соммі в липні 1916, Меллорі розповідає дружині, що станеться з вихованням доньки Клер, якщо його вб'ють. В іншому випадку він описує, як двоє молодих людей, що йшли позаду нього, поверталися з окопів і були вбиті снарядом.

Проте серед жаху війни були й цілком звичайні речі – прохання надіслати яблука і не надсилати грілку, яка Мелорі "змусить почуватися свинею". Тим часом Рут розповідає про народження десяти поросят одного вечора, двоє з яких померли, а одне врятували гарячим молоком і грілкою на спині.

В останньому листі Меллорі детально описана його боротьба й емоції / Фото коледжу Магдалини, Кембридж

Доля Меллорі

У листі, написаному під час британської розвідувальної експедиції на Еверест у 1921 році, альпініст змальовував своє хвилювання:

Моя люба, це взагалі захоплива справа – я не можу передати тобі, який захват вона в мене викликає і яка це перспектива. І яка в цьому вся краса!

Через три роки, під час третьої спроби зійти на Еверест, Меллорі та Ірвін зникли.

У цифровому архіві є три листи, знайдені в хустині, коли тіло Меллорі було виявили під снігом у 1999 році. Але, мабуть, найбільш зворушливим є останній лист Меллорі до Рут, написаний за кілька днів до смерті:

Шанси 50 до 1 проти нас, але ми все одно переможемо і будемо пишатися собою. З великою любов'ю до тебе. Завжди твій люблячий Джордж.

Один з останніх листів Мелорі до дружини / Фото коледжу Магдалини, Кембридж