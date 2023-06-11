5 типів чоловіків, з якими легко зустрічатися, але важко одружитися

Ти у стосунках, які, здається, ніколи не закінчаться. Ніколи не перейдуть у щось більше, як-от шлюб. І тебе все цілком влаштовує. Що ж, чудово.

А чи думав ти колись, як тебе у такому розрізі може бачити твоя половинка? Далі ти побачиш список типів чоловіків, за яких, на думку жінок, важко наважитися виходити заміж.

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Син

Це про чоловіків, які завжди ставлять на перше місце батьків. Ясна річ, поважати й любити батьків – це дуже добре, однак після створення нової сім'ї пріоритетом мала б бути саме вона. А проте чоловік, який ставить батьків на перше місце до шлюбу, швидше за все, буде робити те саме, коли одружиться.

Гордій

Це тип чоловіків, які буквально змінюють особистість, коли повертаються додому. Зазвичай це чоловіки, які багато працюють, щоб досягати успіху в складних умовах. Вони надійні, але їхні плечі та ніс задираються догори, коли випадає нагода відвідати родичів, друзів чи давно полишене рідне місто.



Жінкам важко наважитися на шлюб із чоловіками певних типів / Фото master1305@freepik

Друг

Чоловік, який дуже-дуже часто зустрічається з друзями навіть після одруження. Звичайно, дружба навряд чи буде важливішою за кохання, але – буде близькою до цього. Це наче історія з дитинства, коли майже всі віддають перевагу друзям, а не родині.

Підопічний

Це чоловік, який потребує постійної турботи. Зазвичай мовиться про чоловіків, які виросли в оточенні любові та турботи, і це добре, але часто вони мають мало самостійності. А отже – можуть лягти тягарем на плечі половинки у парі, адже вимагатимуть від дружини такої ж турботи, яку мали від батьків.

Веселун

Це чоловік, який не зможе припинити жартувати та розважатися навіть на порозі смерті. Насправді це один з найгірших типів у списку, адже перед сім'єю у нього завжди стоятимуть розваги, здебільшого безцільні. І тут не варто мати нереалістичні очікування – змінитися і "рухатися далі" у нього не вийде.