А думал ли ты когда-нибудь, как тебя в таком разрезе может видеть твоя половинка? Дальше ты увидишь список типов мужчин, за которых, по мнению женщин, трудно отважиться выходить замуж.

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Сын

Это о мужчинах, которые всегда ставят во главу угла родителей. Конечно, уважать и любить родителей – это очень хорошо, однако после создания новой семьи приоритетом должна быть именно она. Однако мужчина, который ставит родителей на первое место до брака, скорее всего, будет делать то же, когда женится.

Гордый

Это тип мужчин, буквально изменяющих личность, когда возвращаются домой. Обычно это мужчины, которые много работают, чтобы добиваться успеха в сложных условиях. Они надежны, но их плечи и нос задираются вверх, когда выпадает возможность посетить родственников, друзей или давно покинутый родной город.



Женщинам трудно решиться на брак с мужчинами определенных типов / Фото master1305@freepik

Друг

Мужчина, который очень-очень часто встречается с друзьями даже после женитьбы. Конечно, дружба вряд ли будет важнее любви, но – будет близка к этому. Это как история с детства, когда почти все предпочитают друзей, а не семью.

Подопечный

Это мужчина, который нуждается в постоянной заботе. Обычно речь о мужчинах, которые выросли в окружении любви и заботы, и это хорошо, но часто у них мало самостоятельности. А значит – они могут лечь бременем на плечи половинки в паре, ведь потребуют от жены такой же заботы, какую получали от родителей.

Весельчак

Это мужчина, который не сможет прекратить шутить и развлекаться даже на пороге смерти. На самом деле это один из худших типов в списке, ведь перед семьей у него всегда будут стоять развлечения, в большинстве своем бесцельные. И здесь не стоит лелеять нереалистичные ожидания – измениться и "двигаться дальше" у него не получится.