Індія хоче змінити свою назву: ось 9 країн, які вже це зробили – з різних причин

Після успішного запуску Чандраян-3 на Місяць в Індії зросла популярність давньої мови, слова з якої використали для найменування багатьох елементів місії – санскриту. Аж настільки, що заговорили про зміну назви країни – з Індії на Бгарат.

Що цікаво, якщо чи коли це станеться, випадок не буде унікальним. У минулому чимало країн перейменовували себе – через політичні, соціальні чи культурні чинники. Причому іноді зміни були в літері, а іноді – дуже навіть радикальні.

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Turkey – Türkiye

У червні 2022 року уряд Туреччини надіслав листа до Організації Об'єднаних Націй з офіційним проханням називати її Türkiye (Тюркіє). Туреччина розпочала процес зміни своєї міжнародно визнаної офіційної назви англійською мовою на Türkiye у грудні 2021 – після того, як президент Реджеп Ердоган оприлюднив меморандум і попросив громадськість використовувати Türkiye для опису країни всіма мовами.

Holland – Netherlands

У рамках нової стратегії в січні 2020 року уряд Нідерландів вирішив провести ребрендинг, змінивши назву з "Голландія" на "Нідерланди", щоб оновити свій глобальний імідж. Мета полягала в тому, щоб змістити фокус з кварталу червоних ліхтарів і рекреаційної культури наркотиків Амстердама, якими країна була найбільш відома.

Burma – Myanmar

Бірма офіційно змінила свою назву на М'янму в 1989 році за рішенням правлячого військового уряду країни. Через рік після того, як тисячі людей вбили під час придушення народного повстання. Сьогодні багато політичних та етнічних опозиційних груп і країн продовжують використовувати Бірму, оскільки не визнають легітимність і владу уряду.

Czech Republic – Czechia

З 2016 року обидві назви Чехія та Чеська Республіка використовуються офіційно. Однак країна хоче, щоб "Чеську Республіку" використовували лише в урядових документах, юридичній кореспонденції та в посольствах, а "Чехію" – у менш формальних ситуаціях. З історичної точки зору, це не перша спроба країни змінити свою назву. Раніше її знали як "Богемію", а "Чехією" країна технічно стала називатися в 1990-х роках, коли ще була частиною Чехословаччини. "Чеська Республіка" з'явилася після мирного відокремлення від Словаччини в 1992 році.

Ceylon – Sri Lanka

Згідно з історичними книгами, Ceilão (Цейлон) – це назва, яку дала Шрі-Ланці Португальська імперія, коли прибула сюди в 1505 році. Будучи британською колонією, Шрі-Ланку продовжували називати Цейлоном. Після здобуття незалежності її називали Домініон Цейлон (з 1948 року). І лише у 2011 році країна офіційно відмовилася від своєї старої колоніальної назви.

Persia – Iran

Раніше це була Персія, але у 1935 році Реза Шах став новим королем країни та офіційно попросив іноземних делегатів використовувати перський термін Іран, ендонім країни, в офіційному листуванні. У 1959 році, за часів правління Мохаммада Реза Пехлеві, сина Реза Шаха, було оголошено, що в офіційному листуванні можна використовувати як Персію, так і Іран. Сьогодні Іран переважно використовується для позначення держави, а в культурних аспектах його часто називають Персією.

Kampuchea – Cambodia

Між 1953 і 1970 роками країна була перейменована на Королівство Камбоджа, а потім на Кхмерську Республіку до 1975 року. З 1975 по 1979 рік, під час комуністичного правління, вона називалася Демократичною Кампучією. З 1989 по 1993 рік, під перехідною адміністрацією ООН, вона стала Державою Камбоджа. Після відновлення монархії в 1993 році перейменована на Королівство Камбоджа.

Siam – Thailand

Офіційно відома як Королівство Таїланд, країна раніше була Сіамом. Назва країни офіційно змінена на Таїланд у 1939 році з метою "утвердження єдності та ідентичності нації перед загрозою західного колоніального впливу в Південно-Східній Азії". Хоча країна ненадовго повернулася до назви Сіам у 1946 – 1948 роках, невдовзі вона знову стала Таїландом.

Swaziland – Eswatini

Есватіні – країна на півдні Африки, що не має виходу до моря, офіційно відома як Королівство Есватіні, а раніше відома як Свазіленд. У квітні 2018 король Мсваті III оголосив, що Королівство Свазіленд перейменовано на Королівство Есватіні. Змінити назву також мало сенс, щоб уникнути плутанини між Свазілендом і Швейцарією (Swaziland і Switzerland).

зміна офіційної міжнародної назви країни – нормальна історична практика. Утім, Україна не має намірів долучатися до цього клубу – принаймні поки що. А розмови щодо цього час до часу точаться, особливо з огляду на те, що Росія вкрала у нас назву Русь. Утім, це вже геть інша історія.