Что интересно, если или когда это произойдет, случай не будет уникальным. В прошлом многие страны переименовывали себя – из-за политических, социальных или культурных факторов. Причем иногда изменения были в букве, а иногда очень даже радикальные.

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Turkey – Türkiye

В июне 2022 года правительство Турции направило письмо Организации Объединенных Наций с официальной просьбой называть ее Türkiye (Тюркие). Турция начала процесс изменения своего международно признанного официального названия на английском языке на Türkiye в декабре 2021 – после того как президент Реджеп Эрдоган обнародовал меморандум и попросил общественность использовать Türkiye для описания страны на всех языках.

Holland – Netherlands

В рамках новой стратегии в январе 2020 года правительство Нидерландов решило провести ребрендинг, сменив название с "Голландия" на "Нидерланды", чтобы обновить свой глобальный имидж. Цель заключалась в том, чтобы сместить фокус от квартала красных фонарей и рекреационной культуры наркотиков Амстердама, которыми страна была наиболее известна.

Burma – Myanmar

Бирма официально сменила свое название на Мьянму в 1989 году по решению правящего военного правительства страны. Год спустя после того, как тысячи людей убили во время подавления народного восстания. Сегодня многие политические и этнические оппозиционные группы и страны продолжают использовать Бирму, поскольку не признают легитимность и власть правительства.

Czech Republic – Czechia

С 2016 года оба названия Чехия и Чешская Республика используются официально. Однако страна хочет, чтобы "Чешскую Республику" использовали только в правительственных документах, юридической корреспонденции и в посольствах, а "Чехию" – в менее формальных ситуациях. С исторической точки зрения это не первая попытка страны изменить свое название. Раньше ее знали как "Богемию", а "Чехией" страна технически стала называться в 1990-х годах, когда была частью Чехословакии. Чешская Республика появилась после мирного отделения от Словакии в 1992 году.

Ceylon – Sri Lanka

Согласно историческим книгам, Ceilão (Цейлон) – это название, которое дала Шри-Ланке Португальская империя, когда прибыла сюда в 1505 году. Будучи британской колонией, Шри-Ланку продолжали называть Цейлоном. После обретения независимости ее называли Доминион Цейлон (с 1948 года). И только в 2011 году страна официально отказалась от своего старого колониального названия.

Persia – Iran

Ранее это была Персия, но в 1935 году Реза Шах стал новым королем страны и официально попросил иностранных делегатов использовать персидский термин Иран, эндоним страны, в официальной переписке. В 1959 году, во времена правления Мохаммада Реза Пехлеви, сына Реза Шаха, было объявлено, что в официальной переписке можно использовать как Персию, так и Иран. Сегодня Иран преимущественно используется для обозначения государства, а в культурных аспектах его часто называют Персией.

Kampuchea – Cambodia

Между 1953 и 1970 годами страна была переименована в Королевство Камбоджа, а затем в Кхмерскую Республику до 1975 года. С 1975 по 1979 год, во время коммунистического правления, она называлась Демократической Кампучией. С 1989 по 1993 год, под переходной администрацией ООН, она стала Государством Камбоджа. После восстановления монархии в 1993 году переименована в Королевство Камбоджа.

Siam – Thailand

Официально известная как Королевство Таиланд, страна была ранее Сиамом. Название страны официально изменено на Таиланд в 1939 году с целью "утверждения единства и идентичности нации перед угрозой западного колониального влияния в Юго-Восточной Азии". Хотя страна ненадолго вернулась к названию Сиам в 1946 – 1948 годах, вскоре она снова стала Таиландом.

Swaziland – Eswatini

Эсватини – страна на юге Африки, не имеющая выхода к морю, официально известная как Королевство Эсватини, а ранее известная как Свазиленд. В апреле 2018 года король Мсвати III объявил, что Королевство Свазиленд переименовано в Королевство Эсватини. Изменить название также имело смысл во избежание путаницы между Свазилендом и Швейцарией (Swaziland и Switzerland).

Как видим, смена официального международного названия страны – нормальная историческая практика. Впрочем, Украина не намерена присоединяться к этому клубу – по крайней мере, пока. А разговоры относительно этого время от времени идут, особенно учитывая, что Россия украла у нас название Русь. Впрочем, это уже совсем другая история.