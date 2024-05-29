5 покупок мільйонерів, про які вони майже завжди шкодують

Щоб стати мільйонером, часто потрібні терпіння, чудові бізнес-ідеї та методична наполеглива праця. А проте бути заможним не завжди означає бути фінансово обережним.

Навіть мільйонери роблять помилки. Вони ж і поділилися спостереженнями й власним досвідом щодо покупок, про які майже завжди шкодували.

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Нерухомість на набережній

Спокій і природна краса спочатку здаються здійсненою мрією, коли людина купує нерухомість біля води. Та реальність далека від ідилії.

Мій досвід з будинками на узбережжі дав мені цінні уроки про приховані витрати та проблеми,

– каже гендиректорка Stellar Public Relations, Inc. Бренда Крістенсен.

Від наслідків ураганів до непередбачуваних витрат і постійного напливу туристів, привабливість нерухомості на узбережжі швидко зникає.

Модні й високоризикові інвестиції

За словами Джеффа Роуза, засновника Good Financial Cents, багато мільйонерів переконалися, що вкладання коштів у високоризикові інвестиції без належного вивчення призводить до значних втрат. Це стосується криптовалют, гарячих акцій, розкручених стартапів тощо.

Привабливим відчувається шанс здобути доступ до ексклюзивних можливостей, які зазвичай доступні лише заможним, але такі інвестиції зрештою тьмяніють порівняно з традиційними,

– наголосив Роуз.

Леві Ньюман із Fiverr підтримав цю думку, зазначивши, що перед тим, як робити значні інвестиції, які змінюють життя, варто відкласти додатковий капітал, щоб захистити себе.

Мільйонери можуть купувати майже все, але й вони часто шкодують про ці покупки / Фото freepik

Квитки першого класу

За словами Джина Кабальєро, співзасновника GreenPal, одна з покупок, яку він часто вважає непотрібною і про яку завжди шкодує – це квитки першого класу на авіарейсах. Насправді вибір місця в економкласі може запропонувати достатній комфорт і без високих цін.

У першому класі зазвичай трохи краще годують, і там трохи більше місця, але це марна трата грошей. Я більше не купуватиму квитки першого класу,

– каже Кабальєро.

Справді, підвищення класу обслуговування до першого коштує втричі дорожче. За словами Джина, за рік він заощадив від 5 до 10 тисяч доларів лише завдяки тому, що обирав економклас.

Преміальні автомобілі

Карла Денніс, гендиректорка компанії Karla Dennis and Associates, Inc., каже, що найбільше шкодує про покупку автомобіля високого класу.

Коли я тільки почала заробляти гроші, я хотіла преміальний автомобіль за 100 000 доларів, оскільки вважала його символом багатства,

– зізналася вона.

Та зараз Денніс вважає цю покупку дурною: "Я пошкодувала про неї вже на другий місяць". Тепер мільйонерка розуміє, що наявність грошей вимагає вищого рівня фінансової відповідальності.

Екстравагантні предмети розкоші

Кеті Чарльстон, адвокатка і радниця у юридичній компанії Katie Charleston Law, працює з мільйонерами. За її словами, ті, як правило, шкодують про екстравагантні розкішні покупки. Це про речі з високої моди й аксесуари, яхти й літаки, унікальну нерухомість і високотехнологічні гаджети.

Екстравагантні предмети розкоші швидко знецінюються і, як правило, не приносять довгострокового задоволення, оскільки змінюються стилі,

– пояснила вона.

А технології швидко змінюються і розвиваються, тож сьогоднішні покупки – новітні смартфони, дрони, ігрові консолі та камери – можуть стати застарілими вже завтра.