Даже миллионеры совершают ошибки. Они же и поделились наблюдениями и собственным опытом относительно покупок, о которых почти всегда жалели.

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Недвижимость на набережной

Спокойствие и природная красота поначалу кажутся осуществленной мечтой, когда человек покупает недвижимость у воды. Но реальность далека от идиллии.

Мой опыт с домами на побережье дал мне ценные уроки о скрытых расходах и проблемах,

– говорит гендиректор Stellar Public Relations, Inc. Бренда Кристенсен.

От последствий ураганов до непредсказуемых расходов и постоянного наплыва туристов, привлекательность недвижимости на побережье быстро исчезает.

Модные и высокорисковые инвестиции

По словам Джеффа Роуза, основателя Good Financial Cents, многие миллионеры убедились, что вложение средств в высокорисковые инвестиции без должного изучения приводит к значительным потерям. Это касается криптовалют, горячих акций, раскрученных стартапов и тому подобного.

Привлекательным ощущается шанс получить доступ к эксклюзивным возможностям, которые обычно доступны только состоятельным, но такие инвестиции в конце концов тускнеют по сравнению с традиционными,

– подчеркнул Роуз.

Леви Ньюман с Fiverr поддержал эту мысль, отметив, что перед тем, как делать значительные инвестиции, которые меняют жизнь, стоит отложить дополнительный капитал, чтобы защитить себя.

Миллионеры могут покупать почти все, но и они часто жалеют об этих покупках / Фото freepik

Билеты первого класса

По словам Джина Кабальеро, соучредителя GreenPal, одна из покупок, которую он часто считает ненужной и о которой всегда жалеет – это билеты первого класса на авиарейсах. На самом деле выбор места в эконом-классе может предложить достаточный комфорт и без высоких цен.

В первом классе обычно немного лучше кормят, и там немного больше места, но это пустая трата денег. Я больше не буду покупать билеты первого класса,

– говорит Кабальеро.

Действительно, повышение класса обслуживания до первого стоит втрое дороже. По словам Джина, за год он сэкономил от 5 до 10 тысяч долларов только благодаря тому, что выбирал эконом-класс.

Премиальные автомобили

Карла Деннис, гендиректор компании Karla Dennis and Associates, Inc., говорит, что больше всего жалеет о покупке автомобиля высокого класса.

Когда я только начала зарабатывать деньги, я хотела премиальный автомобиль за 100 000 долларов, поскольку считала его символом богатства,

– призналась она.

Но сейчас Деннис считает эту покупку глупой: "Я пожалела о ней уже на второй месяц". Теперь миллионерша понимает, что наличие денег требует более высокого уровня финансовой ответственности.

Экстравагантные предметы роскоши

Кэти Чарльстон, адвокат и советник в юридической компании Katie Charleston Law, работает с миллионерами. По ее словам, те, как правило, жалеют об экстравагантных роскошных покупках. Это о вещах из высокой моды и аксессуарах, яхтах и самолетах, уникальной недвижимости и высокотехнологичных гаджетах.

Экстравагантные предметы роскоши быстро обесцениваются и, как правило, не приносят долгосрочного удовлетворения, поскольку меняются стили,

– объяснила она.

А технологии быстро меняются и развиваются, поэтому сегодняшние покупки – новейшие смартфоны, дроны, игровые консоли и камеры – могут стать устаревшими уже завтра.