"Це шок для тіла": пауерліфтер спробував виконати тренування з кросфіту – божевільне відео

Вічно можна дивитися на те як: горить вогонь, одягають купальники дівчата, а також кидають божевільні виклики один одному спортсмени. Цього разу ми розповімо про провідного спортсмена Великої Британії Зака Джорджа, котрий кинув виклик пауерліфтеру Полу Олімпу. Йому він запропонував виконати перше у житті тренування з кросфіту. Дивися, що з того вийшло.

І нам уже дуже цікаво дізнатися, що ж такого підготував професійний спортсмен. Підозрюємо, що Пол Олімп не надто зрадіє тій кількості завдань, які перед ними стоятимуть цього разу.

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"Зазвичай він не займається фітнесом. Він сильний. Коли він прийшов, він присідав зі штангою 205 кілограмів. Тож це буде весело", – зауважив Джордж.

Джордж починає з того, що тренує Пола у його першій спробі ривка зі штангою. Попри те, що він новачок, атлет відразу може вирвати 70 кілограмів, а після пари раундів він готовий піднятися у вазі та спробувати зробити 100 кілограмів.

"Більшість спортсменів кросфіту будуть тренуватися роками, щоб зробити ривок на 100 кілограмів. Пол уперше схопив, і він це робить", – зауважує Джордж.

Дивися, як Пол Олімп виконує перше тренування з кросфіту:

Олімп не може завершити ривок м'язів, і це перший момент, коли він дійсно починає підозрювати, що тренування з Джорджем буде складнішим, ніж здається.

"Зазвичай я роблю 3 станові тяги, відпочиваю близько 5 хвилин, а потім знову роблю станову тягу, тож це трохи інше! Це шок для тіла", – підкреслює пауерліфтер.

Після ривків Джордж описує у загальних рисах наступні вправи:

на Олімпа очікує 4 Берпі з гантелями, 4 прокачування м'язів зі штангою, 40 дабл-Андів, виконаних протягом 10 раундів.

Після короткого відпочинку вони беруть на себе другу порцію завдань:

спринт на 20 калорій на штурмовому байку, а також 20 пальців на перекладині на 6 раундів.

Наприкінці відео Джордж вітає Олімпа з його першим тренуванням з кросфіту. Але сам пауерліфтер жартома наголошує, що ледь не помер після усіх цих випробувань. Ми й не подивовані, бо кросфіт – це тобі не просто "залізо" тягати.

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