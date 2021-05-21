У відео Шоу починає це з демонстрації свого вражаючого трейлера, який він отримав на знімальному майданчику. Тут тобі і свіжі нарізані фрукти, і ванна кімната розміром з Шоу, і дзеркало для макіяжу у голлівудському стилі з підсвіткою. Потім він вирушає на свій справжній майданчик, на злітно-посадкову смугу, де він буде тягнути машини.

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"Ми починаємо притягувати до себе увагу. Але нам доводиться робити це часто, і насправді це не так просто. Тож я насправді не граю, ось що відбувається", – говорить він, захекавшись після зйомок дубля.

Він продовжує знімати, тягнучи три величезні позашляховики, які важать від 1500 до 1692 кілограмів.

У кінці першого дня зйомок Шоу зазначає: "Це було безумство! Поговоримо про помпу для ніг і помпу для рук. Це було весело... багато болю, але дуже весело".

Дивися, як Браян Шоу тягне три великі позашляховики:

У другий день рекламних зйомок він переходить до імпровізованого тренажерного залу. Там він продемонструє тренування з використанням автомобільних деталей замість звичного "заліза".

"Це найцікавіший жим лежачи, який я коли-небудь робив!", – каже Шоу.

В іншому кадрі він бере пару дверей машини, які він використовує замість гирь. А в останньому кадрі дня Шоу фактично робить станову тягу на позашляховику. Щоб розігрітися, він тренується, використовуючи трохи компактнішу Honda члена екіпажу, перш ніж робити станову тягу на Tucson.

"Це було не так погано, як я думав. Я був готовий до значно гіршого", – каже він після першої тяги. Потім він робить ще кілька підйомів та розповідає, як все пройшло.

"Це було трохи напруженим моментом. Я не знав, яку вагу підіймав, і, на щастя, станова тяга з бічним руків'ям – хороший підйом для мене. Ось чому я тут. Якщо тобі потрібно, щоб я підійняв машину, я можу підійняти машину", – додав він.

Наприкінці Браян Шоу кидає дверцята машини. Ефектний кадр, щоб ним зафіналити ролик. Залишається лише дочекатися, коли нам покажуть рекламне відео.

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