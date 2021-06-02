Пенелопа Крус похизувалася спокусливими формами у відвертій сукні: гарячі фото

47-річна актриса Пенелопа Крус продовжує тішити своїх підписників спокусливими світлинами. Кадри, зроблені для журналу In Style, вона регулярно викладає у мережу, щоб підігрівати інтерес не лише своїх фанатів в інстаграмі, а й за межами нього. Насолоджуйся розкішними фото Пенелопи Крус на Men 24!

Пенелопа Крус розуміє, що своє розкішне тіло приховувати – справжній гріх. Тому вона регулярно знімається у спокусливих і відвертих образах. Усе для того, щоб кожен її прихильник міг насолодитися гарячими вигинами 47-річної красуні.

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На новій серії фото Пенелопу Крус можна побачити відразу у двох образах: у червоному боді, яке вона поєднала з поясом-спідницею; а також чорною сукнею до підлоги з екстремальним розрізом. Останній дозволяє насолодитися стрункими ніжками актриси.

Ми не подивовані, що пост Пенелопи Крус зібрав майже 300 тисяч лайків, а також безліч коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:

"Що за краса!";

"Вау, розкішно";

"Справжня досконалість";

"Маєш неймовірний вигляд у червоному";

"Ти виглядаєш приголомшливо";

"Приваблива та молода";

"Надзвичайна жінка";

"Моя фаворитка";

"Люблю тебе";

"Найкрасивіша жінка на землі".

Ми у захваті від неймовірної Пенелопи Крус. Тож наполегливо рекомендуємо тобі підписатися на неї. Підозрюємо, що в актриси є ще багато спокусливих фотографій, які вона притримала на потім.

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