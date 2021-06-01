Від чарівної Злати Огнєвіч просто неможливо відірвати погляду. Тож не дивно, що за лічені години вона отримала безліч лайків і коментарів від підписників.

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"У кожній з нас є щось від Малени", – написала вона під постом, натякаючи на героїню Моніки Беллуччі в однойменному фільмі.

Традиційно залишаємо тобі найкращі коментарі від підписників Злати Огнєвіч. А також агітуємо залишити також свій.

  • "Тільки хотів написати про Беллуччі";
  • "Найкращі фото. Тобі личить цей образ";
  • "Це фантастика. Я слів зараз не підберу, наскільки це красиво";
  • "Брюнеткою ви просто неймовірно яскрава";
  • "Приголомшлива";
  • "Пристрасна Кармен";
  • "Гаряча штучка";
  • "Скільки ж у вас тузів у рукаві?".

Злата Огнєвіч викликає непідробний захват. Тож ми наполегливо рекомендуємо підписатися на співачку. Гарантуємо, що попереду ще багато гарячого від сексуальної української співачки!

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