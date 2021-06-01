Від чарівної Злати Огнєвіч просто неможливо відірвати погляду. Тож не дивно, що за лічені години вона отримала безліч лайків і коментарів від підписників.

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"У кожній з нас є щось від Малени", – написала вона під постом, натякаючи на героїню Моніки Беллуччі в однойменному фільмі.

Традиційно залишаємо тобі найкращі коментарі від підписників Злати Огнєвіч. А також агітуємо залишити також свій.

"Тільки хотів написати про Беллуччі";

"Найкращі фото. Тобі личить цей образ";

"Це фантастика. Я слів зараз не підберу, наскільки це красиво";

"Брюнеткою ви просто неймовірно яскрава";

"Приголомшлива";

"Пристрасна Кармен";

"Гаряча штучка";

"Скільки ж у вас тузів у рукаві?".

Злата Огнєвіч викликає непідробний захват. Тож ми наполегливо рекомендуємо підписатися на співачку. Гарантуємо, що попереду ще багато гарячого від сексуальної української співачки!

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