Перфекціонізм – гальмо прогресу: чому від цього потрібно позбутися негайно

Під час зйомок "Титаніка" акторам довелося повторити деякі дублі понад 100 разів, перш ніж Джеймс Кемерон залишився задоволеним. У телесеріалі "Фрейзер" часто повторюється жарт про те, що персонаж, невротичний психотерапевт Найлс, настільки ненавидить орфографічні помилки, що навіть поправляє графіті, коли гуляє вулицею.

І Кемерон, і Найлз – добре відомі приклади перфекціоністів. Тих, хто хоче, щоб усе було якнайкраще. Прагнучи до золотого ідеалу, якого він ніколи не зможе досягнути у своєму житті, перфекціоніст витрачає години на прості завдання, які менш критична людина виконує за секунди.

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Перфекціонізм не завжди повинен бути злом. Під час співбесіди, коли навіть найменший крок у хибному напрямку може коштувати тобі роботи твоєї мрії, примус до підготовки до найдрібніших деталей зазвичай вартий того.

Однак перфекціонізм частіше буває твоїм найлютішим ворогом, а не найкращим другом. Зрештою, енергія, яку перфекціоністи витрачають на прибирання крихітних, непомітних деталей, витрачається коштом їхньої продуктивності. Крім того, весь цей непотрібний стрес викликає незліченні проблеми зі здоров'ям, наприклад, скреготіння зубами.



Перфекціонізм може стати злим ворогом на шляху до успіху / Фото Unsplash

Добре краще, ніж ідеально

Якщо ти дійсно хочеш чогось досягнути, краще відмовитися від прагнення до перфекціонізму. Але так легше сказати, ніж зробити. Зрештою перфекціонізм – спектр, до якого можна віднести практично кожну людину.

"Люди з ОКР (обсесивно-компульсивним розладом) знають, що їхня поведінка компульсивна, і їм краще від неї відмовитися", – каже нейропсихологиня Джуді Хо.

З іншого боку, завзяті перфекціоністи не розуміють цього чи не хочуть цього розуміти.

"Вони думають, що їхній шлях кращий, і будь-хто, хто не погоджується з ними, – помиляється", – додає вона.

Перфекціонізм виникає з глибоко вкоріненої незахищеності, страху, що ти недостатньо хороший і тобі потрібно працювати краще.

Перший крок до відмови від цього – перестати зациклюватися на чужій думці.

Якщо це занадто складно, у Метта Пламмера, тіньового генерального директора тіньової організації з лайф-коучингу під назвою Zarvana, є дивна практична альтернатива. Коли ти пишеш службову записку в офісі, покажи її чернетку своєму керівнику. Якщо ти справжній перфекціоніст, швидше за все, цього грубого начерку достатньо.



Якщо завітаєш до Лувра – подивися на Мону Лізу Леонардо да Вінчі / Фото Unsplash

Якщо говорити про начерки, Леонардо да Вінчі 4 роки порався зі своєю Моною Лізою, перш ніж у розпачі викинути кисті у вікно. Мільйони людей, котрі щорічно відвідують Лувр, не усвідомлюють, що картина ще далека від ідеалу. Зрештою, різниця між "добре" й "ідеально" занадто мала, щоб її можливо було помітити.

Людина, яка робить помилки, часто кладе до скарбнички більше грошей, ніж перфекціоніст,

– це твердження найкраще пояснює проблему перфекціонізму.

Поки Xerox шукав ідеалу – Apple діяв

Візьмемо, наприклад, технологічну компанію Xerox. Сьогодні ми знаємо її лише завдяки принтерам. Однак у минулому столітті компанія збиралася стати флагманом комп'ютерного ринку, ким зараз є Apple та Microsoft. На жаль, талановиті інженери Xerox також були тими ще перфекціоністами. Поки вони були за креслярською дошкою, кидаючи пачки паперу на сміття, Apple випустила недосконалий, але функціональний Apple I. Ось і все!

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Кажуть, що найуспішнішими людьми в суспільстві рухає перфекціонізм. У цьому, безумовно, є лише частка правди. Наприклад, психологи припускають, що успіх Apple і Tesla можна пояснити тим фактом, що і усиновлений Стів Джобс, і не надто крутий Ілон Маск хотіли проявити себе, попри відсутність татусів.

Але навіть якщо це і правда, то це лише половина справи. Поруч з кожним перфекціоністом є хтось – діловий партнер або друг сім'ї, або навіть другий голос у твоїй голові, – який, якщо необхідно, допоможе зробити рішучий крок. Зрештою, чиста досконалість – помилка. Цього не існує. Тож не варто гнатися за ідеалом, адже так можна вічність простояти на одному місці!