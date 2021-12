Перші континенти на Землі виникли значно раніше, ніж вважалося

Кратони – так наука називає перші континенти Землі. Вони підійнялися, як вчені вважали раніше, з вод Світового океану десь 2,5 мільярда років тому.

А проте нове дослідження натякає, що це сталося куди раніше. Попередні оцінки зародження кратонів могли бути помилковими, а насправді вони виринули 3,3 – 3,2 мільярда років тому.

Коли на Землі з'явилися перші континенти: нові дані в науці

Вчені з Університету Орегона у США заявили (у своїй новій науковій роботі, опублікованій 8 листопада у Proceedings of the National Academy of Sciences), що перші континенти на Землі (кратони) могли з'явитися насправді раніше, ніж вважалося.

Що вважали раніше

Геологи вже знали, що принаймні частина кратонів з'явилася понад 3 мільярди років тому. А проте:

Раніше вважалося, що з води тоді стирчали тільки невеликі ділянки землі (тектонічні плити, якими ми їх знаємо зараз, ще не були сформовані).

(тектонічні плити, якими ми їх знаємо зараз, ще не були сформовані). А, мовляв, остаточно континенти виринули зі Світового океану приблизно 2,5 мільярда років тому.

А що кажуть у новому дослідженні

Отже, континенти частково стирчали з води ще 3,4 мільярда років тому? Так, але:

Тепер учені знайшли (на території Сінгбхуму на сході Індії) осадові породи того часу, утворені з розбитих шматків інших порід, які зазнали ерозії та вивітрювання.

того часу, утворені з розбитих шматків інших порід, які зазнали ерозії та вивітрювання. Такі породи могли утворитися тільки після того, як земля прорвалася через поверхню ранніх океанів Землі.

"кишені" стародавніх осадових порід виявляли і вмісцях, і аналізи показали, що всі вони утворилися приблизно в один час. Простими словами, це означає, що більша частина давнього кратону зазнавала впливу повітря і проточної води саме



Виявити вік перших континентів допомогли осадові породи й циркони / Фото unsplash

Що допомогло встановити вік перших континентів

Вирішальним фактором стали крихітні кристали – циркони, які містять радіоактивний елемент уран.

Ми витягуємо циркони зі скель – це дуже виснажливий процес. Можете собі уявити, знайти циркони – це все одно, що знайти голку в копиці сіна,

– пояснив Пріядарші Чоудхурі з Університету Монаша в Мельбурні, Австралія.

І це правда, бо зернятка циркону мають заледве кількадесят мікронів у поперечнику. Ну але гаразд, витягнули. Що далі?

Далі циркони піддають лазерному аналізу, виявляють їхній хімічний склад за допомоги мас-спектрометрії.

Як відомо, уран розкладається на свинець з фіксованою швидкістю, тож під час дослідження співвідношення урану та свинцю у кожному зразку вчені змогли визначити вік порід.

І не мали у підсумку жодних сумнівів: весь кратон виліз із води приблизно 3,2 – 3,3 мільярда років тому.