Підняти 100-кілограмову гантелю однією рукою: виклик не для слабкодухих

Ми регулярно натрапляємо у мережі на божевільні виклики. Цього разу покажемо тобі, чи впорається бодай хтось з непростою задачею: підняти однією рукою 100-кілограмову гантелю.

Відразу ж підкреслимо, що намагатися повторити щось подібне – небезпечно. Тож не варто кидати собі цей виклик. А от глянути на його виконання іншими цілком безпечно!

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Чи можна підняти 100-кілограмову гантелю однією рукою

У цьому виклику взяли участь популярні бодибілдери та блогери. Для них завдання почалося з "комфортних" 30 кілограмів. Потім вони переходять до 50, що не так уже й просто. Після цього – 70 кілограмів, які відсіяли кількох учасників. Цікаво, чи впорається бодай один з гантелею на 100 кілограмів.

Настала черга бодибілдера Натаніеля Массіа. Він підіймає 100 кілограмів так, ніби це просто листок, який лежить на землі. Натаніель залишається єдиним, кому це вдається. Один з учасників, MattDoesFitness, підійшов досить близько, але застряг за кілька сантиметрів від досягнення мети.

Дивися, як бодибілдери пробують підняти 100-кілограмову гантелю однією рукою:

Формула успіху переможця

Тут перевіряється не сила верхньої частини тіла, а сила захоплення,

– каже фітнес-тренер Ебенезер Самуель.

Ось чому MattDoesFitness не вдалося впоратися з цим завданням, хоч його торс і вражає. Усе тому, що

ти настільки сильний, наскільки сильне твоє найслабше місце. У багатьох спортсменів це хватка.

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Ми ж вкотре нагадуємо, що цей виклик ні в якому разі не варто намагатися повторити. Це вкрай небезпечно для твого здоров'я, адже може стати причиною травматизму.

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