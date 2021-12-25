Поднять 100-килограммовую гантель одной рукой: вызов не для слабонервных

Мы регулярно наталкиваемся в сети на безумные вызовы. На этот раз покажем тебе, справится ли кто-нибудь с непростой задачей: поднять одной рукой 100-килограммовую гантель.

Сразу подчеркнем, что пытаться повторить что-то подобное – опасно. Так что не стоит бросать себе этот вызов. А вот посмотреть на его исполнение другими вполне безопасно!

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Можно ли поднять 100-килограммовую гантель одной рукой

В этом вызове приняли участие популярные бодибилдеры и блогеры. Для них задача началась с "комфортных" 30 килограммов. Потом они переходят к 50, что не так уж просто. После этого – 70 килограммов, отсеявших нескольких участников. Интересно, справится ли хотя бы один с гантелей на 100 килограммов.

Настал черед бодибилдера Натаниэля Массиа. Он поднимает 100 килограммов так, будто это просто листок, лежащий на земле. Натаниэль остается единственным, кому это удается. Один из участников, MattDoesFitness, подошел довольно близко, но застрял в нескольких сантиметрах от достижения цели.

Смотри, как бодибилдеры пробуют поднять 100-килограммовую гантель одной рукой:

Формула успеха победителя

Здесь проверяется не сила верхней части тела, а сила захвата,

– говорит фитнес-тренер Эбенезер Самуэль.

Вот почему MattDoesFitness не удалось справиться с этой задачей, хотя его торс и впечатляет. Все потому, что

ты настолько силен, насколько сильно твое самое слабое место. У многих спортсменов – это хватка.

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Мы же еще раз напоминаем, что этот вызов ни в коем случае не стоит пытаться повторить. Это очень опасно для твоего здоровья, ведь может стать причиной травматизма.

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