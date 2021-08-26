Підступні астероїди й епічні битви: спростовуємо міфи про космос, вигадані для кіно
Джерело:Listverse
Чому б не зробити у фільмі так, як є насправді? І глядач тоді мав би чітке та правдиве уявлення, яким є космос.
Але ж ні! Саме через деякі популярні фільми багато з нас уявляють космос геть неправильно.
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Астероїди літають один біля одного
Безліч таких сцен у кіно: герой намагається пролетіти крізь пояс астероїдів, і йому заледве це вдається, бо ті підступно бомбардують його космічний корабель.
- Зрозуміємо творців фантастичних фільмів – маневри між астероїдами дійсно вражають та додають динаміки.
Але насправді у поясі астероїдів відстань між об'єктами така, що кораблю героя, може, й пального не вистачило б долетіти від одного до іншого.
Пояс астероїдів в уяві сценаристів / Фото skyatnightmagazine
Епічні битви
Що робить сценарист фільму, якщо йому треба змоделювати битву у космосі? Природно, бере за зразок битву на Землі.
- У кіно космічні кораблі воюють так, як літаки у небі. Видовищність ці битви мають приголомшливу, але – вони не базовані на науковій дійсності.
Бо в космосі аеродинаміка майже не грає ролі, натомість важливо врахувати загрозу декомпресії та впливу радіації. Але – тоді картинка битви вийде вкрай нудно.
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