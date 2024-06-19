Що це за "метод 333", який підвищує успіх і продуктивність
Джерело:GQ
Метод 333 – це лише один з багатьох методів і форматів, які можуть допомогти тобі працювати краще і досягати кращих результатів. Але цей метод легко застосовувати, він логічний і, здається, дуже ефективний.
Його запропонував британський письменник Олівер Беркман у книзі "Чотири тисячі тижнів". Якщо говорити простими словами, це спосіб організувати свій день так, щоб встигнути зробити більше і максимально ефективно використати свій час, не впадаючи при цьому в крайнощі й не стаючи трудоголіком.
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Метод 333 допомагає досягати кращих результатів на роботі
Організована робота важлива, щоб ти міг мати прогрес, завершувати справи й досягати цілей. Так, звичайно, правильний розподіл дня – це не єдине, що потрібно, щоб стати мільйонером або реалізувати всі свої проєкти. Утім, це те, що може дуже допомогти.
Метод 333 містить 3 дуже прості пункти:
- Почни з 3 годин, присвячених найважливішим проєктам, завданням або справам, які у тебе є в цей день або в цей момент, відштовхуючись від чіткої мети.
- Далі виконай 3 коротші завдання, але термінові, складні або ті, яких ти уникав, бо вважав, що вони забирають твій час (наприклад, відповіді на електронні листи або дзвінки). Тут сенс в тому, щоб витратити на ці завдання лише кілька хвилин.
- І нарешті зосередься на виконанні 3 сервісних справ, тобто на тому, що потрібно робити, щоб твоє життя було безперебійним, наприклад, ставити машину в гараж, оплачувати рахунки або організовувати свій робочий простір.
Запитай себе, що є найважливішим, що тобі потрібно зробити сьогодні, і що дійсно змінить твоє життя на краще. Тоді найважливішими пунктами твого дня стануть ті, якими ти займешся в першу чергу, не відволікаючись і не думаючи про інші речі.
Наприкінці 3-годинного періоду переходь до тих завдань, які вимагають часу і можуть бути нудними. І, нарешті, залишай час, щоб подбати про себе і переконатися, що у тебе є все необхідне, щоб справи йшли гладко і ніщо не створювало тобі проблем.
Коли ти працюєш впорядковано, ти менше відчуваєш стрес і виснаженість, краще інвестуєш свою енергію і навіть маєш час на відпочинок, хобі, фізичні вправи та сон. А ще ти запобігаєш накопиченню справ, і твій список завдань не буде переповнений чимось, що ти залишаєш на потім.