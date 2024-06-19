Що це за "метод 333", який підвищує успіх і продуктивність

Метод 333 – це лише один з багатьох методів і форматів, які можуть допомогти тобі працювати краще і досягати кращих результатів. Але цей метод легко застосовувати, він логічний і, здається, дуже ефективний.

Його запропонував британський письменник Олівер Беркман у книзі "Чотири тисячі тижнів". Якщо говорити простими словами, це спосіб організувати свій день так, щоб встигнути зробити більше і максимально ефективно використати свій час, не впадаючи при цьому в крайнощі й не стаючи трудоголіком.

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Метод 333 допомагає досягати кращих результатів на роботі

Організована робота важлива, щоб ти міг мати прогрес, завершувати справи й досягати цілей. Так, звичайно, правильний розподіл дня – це не єдине, що потрібно, щоб стати мільйонером або реалізувати всі свої проєкти. Утім, це те, що може дуже допомогти.

Метод 333 містить 3 дуже прості пункти:

Почни з 3 годин, присвячених найважливішим проєктам, завданням або справам, які у тебе є в цей день або в цей момент, відштовхуючись від чіткої мети.

присвячених найважливішим проєктам, завданням або справам, які у тебе є в цей день або в цей момент, відштовхуючись від чіткої мети. Далі виконай 3 коротші завдання, але термінові, складні або ті, яких ти уникав, бо вважав, що вони забирають твій час (наприклад, відповіді на електронні листи або дзвінки). Тут сенс в тому, щоб витратити на ці завдання лише кілька хвилин.

але термінові, складні або ті, яких ти уникав, бо вважав, що вони забирають твій час (наприклад, відповіді на електронні листи або дзвінки). Тут сенс в тому, щоб витратити на ці завдання лише кілька хвилин. І нарешті зосередься на виконанні 3 сервісних справ, тобто на тому, що потрібно робити, щоб твоє життя було безперебійним, наприклад, ставити машину в гараж, оплачувати рахунки або організовувати свій робочий простір.

Цей простий метод може допомогти тобі досягти кращих результатів на роботі / Фото cookie_studio@freepik

Запитай себе, що є найважливішим, що тобі потрібно зробити сьогодні, і що дійсно змінить твоє життя на краще. Тоді найважливішими пунктами твого дня стануть ті, якими ти займешся в першу чергу, не відволікаючись і не думаючи про інші речі.

Наприкінці 3-годинного періоду переходь до тих завдань, які вимагають часу і можуть бути нудними. І, нарешті, залишай час, щоб подбати про себе і переконатися, що у тебе є все необхідне, щоб справи йшли гладко і ніщо не створювало тобі проблем.

Коли ти працюєш впорядковано, ти менше відчуваєш стрес і виснаженість, краще інвестуєш свою енергію і навіть маєш час на відпочинок, хобі, фізичні вправи та сон. А ще ти запобігаєш накопиченню справ, і твій список завдань не буде переповнений чимось, що ти залишаєш на потім.