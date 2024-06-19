Что это за "метод 333", который повышает успех и продуктивность
Источник:GQ
Метод 333 – это лишь один из многих методов и форматов, которые могут помочь тебе работать лучше и достигать лучших результатов. Но этот метод легко применять, он логичен и, кажется, очень эффективен.
Его предложил британский писатель Оливер Беркман в книге "Четыре тысячи недель". Если говорить простыми словами, это способ организовать свой день так, чтобы успеть сделать больше и максимально эффективно использовать свое время, не впадая при этом в крайности и не становясь трудоголиком.
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Метод 333 помогает достигать лучших результатов на работе
Организованная работа важна, чтобы ты мог иметь прогресс, завершать дела и достигать целей. Да, конечно, правильное распределение дня – это не единственное, что нужно, чтобы стать миллионером или реализовать все свои проекты. Впрочем, это то, что может очень помочь.
Метод 333 содержит 3 очень простых пункта:
- Начни с 3 часов, посвященных самым важным проектам, задачам или делам, которые у тебя есть в этот день или в этот момент, отталкиваясь от четкой цели.
- Далее выполни 3 более короткие задачи, но срочные, сложные или те, которых ты избегал, потому что считал, что они забирают твое время (например, ответы на электронные письма или звонки). Здесь смысл в том, чтобы потратить на эти задачи всего несколько минут.
- И наконец сосредоточься на выполнении 3 сервисных дел, то есть на том, что нужно делать, чтобы твоя жизнь была бесперебойной, например, ставить машину в гараж, оплачивать счета или организовывать свое рабочее пространство.
Спроси себя, что является самым важным, что тебе нужно сделать сегодня, и что действительно изменит твою жизнь к лучшему. Тогда важнейшими пунктами твоего дня станут те, которыми ты займешься в первую очередь, не отвлекаясь и не думая о других вещах.
В конце 3-часового периода переходи к тем задачам, которые требуют времени и могут быть скучными. И, наконец, оставляй время, чтобы позаботиться о себе и убедиться, что у тебя есть все необходимое, чтобы дела шли гладко и ничто не создавало тебе проблем.
Когда ты работаешь упорядоченно, ты меньше чувствуешь стресс и истощение, лучше инвестируешь свою энергию и даже имеешь время на отдых, хобби, физические упражнения и сон. А еще ты предотвращаешь накопление дел, и твой список задач не будет переполнен чем-то, что ты оставляешь на потом.