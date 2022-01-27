Пінг-понг як іскра й "Диво на льоді": як працює дипломатія спорту
27 січня 2022 , 08:38Читать новость на русском
Джерело:Stadium Talk
Спортивні змагання завжди були не тільки майданчиком для демонстрації, власне, спортивних досягнень. Але й, не повіриш, досягнень дипломатичних.
Особливо важливими такими виявами були деякі події на змаганнях світового рівня. Подіями, які впливали на весь світ навколо.
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Дипломатичний пінг-понг
Після Другої світової війни відносини Китаю та США похолоднішали. Китай став комуністичним, загострилася криза на Корейському півострові – аж до війни.
- Однак Китай та інший комуністичний монстр, Радянський Союз, не знаходили спільної мови. А от США вперто шукали іскру, яка могла б схили китайців бодай до перемовин.
- Шукали – і знайшли: популярний у Китаї та дуже добре розрекламований у США матч із пінг-понгу між двома країнами на Чемпіонаті світу з настільного тенісу в 1971 році підштовхнув справи у правильному напрямку.
"Диво на льоді" – історичний матч 1980 року / Фото АР
Недипломатичний лід
На зимових Олімпійських іграх 1980 року особливою зіркою став хокей. А все тому, що команда студентів зі США перемогла професіоналів та чотириразових чемпіонів із СРСР.
- Матч в історії відомий як "Диво на льоді". І дійсно, такого льоду за весь період холодної війни у відносинах СРСР та США ще не бувало...
- А США того року виграли золоту медаль Олімпіади, перемігши Фінляндію у фіналі.