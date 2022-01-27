Пінг-понг як іскра й "Диво на льоді": як працює дипломатія спорту

Спортивные соревнования всегда были не только площадкой для демонстрации, собственно, спортивных достижений. Но и, не поверишь, достижений дипломатических.

Особенно важны такими проявлениями были некоторые события на соревнованиях мирового уровня. Событиями, влияющими на весь мир вокруг.

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Дипломатический пинг-понг

После Второй мировой войны отношения Китая и США похолодели. Китай стал коммунистическим, обострился кризис на Корейском полуострове – вплоть до войны.

Однако Китай и другой коммунистический монстр, Советский Союз, не находили общий язык. А вот США упорно искали искру, которая могла бы склонить китайцев хотя бы к переговорам.

не находили общий язык. А вот упорно искали искру, которая могла бы склонить китайцев хотя бы к переговорам. Искали – и нашли: популярный в Китае и очень хорошо разрекламированный в США матч по пинг-понгу между двумя странами на Чемпионате мира по настольному теннису в 1971 году подтолкнул дела в правильном направлении.



"Чудо на льду" – исторический матч 1980 года / Фото АР

Недипломатический лед

На зимних Олимпийских играх 1980 особой звездой стал хоккей. А все потому, что команда студентов из США победила профессионалов и четырехкратных чемпионов из СССР.