"Пірнай, а там розберемося": DJ NANA розбурхала мережу гарячим фото у купальнику
Джерело:інстаграм DJ NANA
Ми з величезним задоволенням слідкуємо за DJ NANA в інстаграмі. А все тому, що зірка регулярно викладає в мережі гарячі фото. Не став винятком і цей раз.
DJ NANA поділилася зі своїми підписниками спокусливим фото. На світлині красуня граціозно позує у купальнику. А зробила кадр зірка під час відпочинку у Мексиці. Хоч комусь тепло!
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"Привіт, я твій новий тренер з плавання. Крок 1. Пірнай, а там розберемося", – написала вона під публікацією.
Нам, як і підписникам DJ NANA, надзвичайно сподобалася фотографія красуні. Тож не дивно, що прихильники зірки були максимально щедрими на лайки, а також коментарі. Традиційно лови найкращі з них:
- "Таке фото на обкладинку VOGUE";
- "Королева усіх водойм";
- "Фото – справжня заставка";
- "Це так красиво";
- "Купатися в дощ – узагалі мегакруто";
- "Надзвичайно чарівна";
- "Ти дуже гаряча";
- "Оу, хочу такого тренера".
Гаряче фото DJ NANA розбурхало мережу / Фото з інстаграму DJ NANA
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DJ NANA викликає непідробний захват. Тож було б дивно, якби ми не закликали тебе підписатися на зірку. Це дозволить тобі бути одним з перших, хто милуватиметься гарячими фотографіями нашої героїні.