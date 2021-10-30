Подолати тріатлон-спринт без підготовки: бодибілдер кинув собі божевільний виклик

Фітнес-блогер і бодибілдер Метт Морсія не з тих, хто ухиляється від викликів. Однак навіть йому довелося визнати, що він, можливо, відкусив більше, ніж міг прожувати. Так він описав свій тріатлон-спринт, який спробував виконати без підготовки.

Завдяки тому, що весь процес Мет Морсія виклав на своєму ютуб-каналі, ми маємо можливість побачити, як він справляється з цим завданням. Як ти вже зрозумів, усе дуже і дуже непросто.

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"Я насправді наляканий. Це може погано закінчитися для мене", – зізнається він на початку.

Чи можна пройти тріатлон-спринт без підготовки

Завдання, яке поставив перед собою Морсія, полягало в тому, щоб завершити:

заплив на 750 метрів;

20-кілометровий велопробіг;

5-кілометровий забіг.

Окремо, кожне з цих зусиль, можливо, не було б настільки складним. Але разом узяті завдання можуть зламати чимало людей. Тож ми тобі не рекомендуємо братися за подібний виклик без підготовки!

День "X" починається досить просто. Він, разом зі своїм наставником Фергусом Кроулі, перекушують. І після цього беруться за виконання запливу. І тут щось пішло не так. Здійнявся сильний вітер, через що нашому героєві здавалося, що він пливе вічність. Не дивно, що він подолав на 238 метрів більше.

"Якось я плавав і був майже впевнений, що йду задом наперед", – зізнається Морсія.

З наступним циклом Морсія справляється без проблем. Як зауважує бодибілдер, усе завдяки його квадроциклам. Хоча, додає, що вони повністю розбиті після цієї непростої дистанції.

Залишається пробігти усього 5 кілометрів, і ноги Морсії не працюють. Але з незначною підтримкою Кроулі йому все ж вдається подолати цю дистанцію за 27 з лишком хвилин.

Дивися, як Мет Морсія подолав тріатлон-спринт без підготовки:

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Як бачиш, наш герой зумів впоратися з тріатлон-спринтом без підготовки. Але він зізнається, що зробити це було непросто. Тож ми вкотре наголошуємо, що повторити щось подібне не варто. Що ж стосується Кроулі, то він уже готовий допомогти нашому героєві завершити тріатлон Olympic та Ironman. Нам уже дуже цікаво, що з того вийде!