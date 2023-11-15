Життя у Чумацькому Шляху могло виникнути на 5 мільярдів років раніше, ніж на Землі

Нові дослідження показують, що найстаріші континенти в нашій галактиці могли виникнути за 5 мільярдів років до Землі. А це означає, що в Чумацькому Шляху може існувати безліч світів, які є прихистком інопланетного життя – можливо, навіть більш розвиненого, ніж наше.

Астробіологи вважають, що планета повинна мати певні характеристики для підтримки життя: кисень в атмосфері, щось, що захищає організми від небезпечної радіації, та рідку воду. Це тільки для початку.

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Життя у нашій галактиці може розвиватися вже мільярди років

Великі масиви суші не є обов'язковою умовою, але історія Землі показує, що вони важливі для процвітання та існування життя протягом тривалого періоду часу. Отже, якщо на екзопланеті існували континенти ще до Землі, це означає, що на ній могло існувати давнє та розвинене життя.

Такі думки озвучила Джейн Грівз, астрономка Кардіффського університету у Великій Британії. Якби життя на іншій планеті мало п'ятимільярдну фору у роках, воно "потенційно могло б бути більш розвиненим, ніж ми", – пише Грівз у дослідженні, опублікованому Американським астрономічним товариством.

Континенти формуються завдяки тектоніці плит – руху гірських порід, які плавають над розплавленими надрами планети. Тепло з ядра не дає магмі застигнути й зупинити рух континентів. Це тепло надходить від радіоактивних елементів – таких як уран-238, торій-232 і калій-40 – в ядрі планети, які виділяють енергію під час розпаду.

– руху гірських порід, які плавають над розплавленими надрами планети. Тепло з ядра не дає магмі застигнути й зупинити рух континентів. Це тепло надходить від радіоактивних елементів – таких як уран-238, торій-232 і калій-40 – в ядрі планети, які виділяють енергію під час розпаду. Більшість цих радіоактивних елементів утворилися внаслідок катастрофічних космічних подій, таких як вибухи наднових і зіткнення між мертвими уламками гігантських зірок, відомих як нейтронні. Сліди цих елементів можна виявити у довжинах хвиль світла, які випромінюють зірки.

У своїй новій роботі Грівз використовувала рівні урану-238 і калію, присутніх у сусідніх зірках, а також вік зірок, виміряний супутником Gaia, щоб оцінити, коли гіпотетична кам'яниста планета навколо кожної з цих зірок стала достатньо гарячою для виникнення тектоніки плит.



Нещодавно відкрита планета розміром із Землю TOI 700 e та її сестра TOI 700 d удалині / Ілюстрація NASA, JPL-Caltech

Час зародження Землі є середнім для нашого космічного оточення. Проте дві зірки виділяються з-поміж інших: планети двох зірок, трохи менших за наше Сонце (HD 76932 і HD 201891), розташованих на відстані від 70 до 110 світлових років від нас в регіоні, відомому як "товстий диск", могли сформувати континенти на 5 мільярдів років раніше за нас.

на 5 мільярдів років раніше за нас. Ґрунтуючись на своїй вибірці з 29 зірок і найкращих оцінках астрономів щодо ймовірності того, що планета може бути придатною для життя, Грівз пише, що "лише в цій вибірці можуть існувати дві системи з більш розвиненими біосферами, ніж у нас на Землі". Тобто загалом таких планет може бути значно більше.

учена виявила, що перші континенти сформувалися навколо сусідніх сонцеподібних зірок на 2 мільярди років раніше, ніж почалася тектоніка земних плит. Найстаріші континенти найближчої зірки розташовані навколо HD 4614, приблизно за 20 світлових років від Землі.

Визначення потенційно цікавих і придатних для життя планет, подібних до тих, які виявила Грівз, є важливою підготовкою до майбутньої обсерваторії НАСА "Життєздатні світи", яку астрономи використовуватимуть у 2040-х роках. А Грівз сподівається, що проаналізує ще більше зірок, щоб виявити більше систем, де життя на суші могло існувати раніше, ніж на Землі.