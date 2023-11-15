Астробиологи считают, что планета должна обладать определенными характеристиками для поддержания жизни: кислород в атмосфере, что-то, защищающее организмы от опасной радиации, и жидкую воду. И это только для начала.

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Жизнь в нашей галактике может развиваться уже миллиарды лет

Большие массивы суши не является обязательным условием, но история Земли показывает, что они важны для процветания и жизни в течение длительного периода времени. Следовательно, если на экзопланете существовали континенты еще до Земли, значит, на ней могла существовать древняя и развитая жизнь.

Такие мысли озвучила Джейн Гривз, астроном Кардиффского университета в Великобритании. Если бы жизнь на другой планете имела пятимиллиардную фору в годах, она "потенциально могла бы быть более развитой, чем мы", – пишет Гривз в исследовании, опубликованном Американским астрономическим обществом.

Континенты формируются благодаря тектонике плит – движению горных пород, плавающих над расплавленными недрами планеты. Тепло из ядра не дает магме застыть и остановить движение континентов. Это тепло поступает от радиоактивных элементов – таких как уран-238, торий-232 и калий-40 – в ядре планеты, выделяющих энергию при распаде.

– движению горных пород, плавающих над расплавленными недрами планеты. Тепло из ядра не дает магме застыть и остановить движение континентов. Это тепло поступает от радиоактивных элементов – таких как уран-238, торий-232 и калий-40 – в ядре планеты, выделяющих энергию при распаде. Большинство этих радиоактивных элементов образовались в результате катастрофических космических событий, таких как взрывы сверхновых и столкновения между мертвыми обломками гигантских звезд, известных как нейтронные. Следы этих элементов можно обнаружить в длинах волн света, излучаемых звездами.

В своей новой работе Гривз использовала уровни урана-238 и калия, присутствующих в соседних звездах, а также возраст звезд, измеренный спутником Gaia, чтобы оценить, когда гипотетическая каменистая планета вокруг каждой из этих звезд стала достаточно горячей для возникновения тектоники плит.



Недавно открытая планета размером с Землю TOI 700 e и ее сестра TOI 700 d вдали / Иллюстрация NASA, JPL-Caltech

Обрати внимание: учёная обнаружила, что первые континенты сформировались вокруг соседних солнцевидных звезд на 2 миллиарда лет раньше, чем началась тектоника земных плит. Самые старые континенты ближайшей звезды расположены вокруг HD 4614, примерно в 20 световых годах от Земли.

Время зарождения Земли среднее для нашего космического окружения. Однако две звезды выделяются среди других: планеты двух звезд чуть меньше нашего Солнца (HD 76932 и HD 201891), расположенных на расстоянии от 70 до 110 световых лет от нас в регионе, известном как "толстый диск", могли сформировать континенты на 5 миллиардов лет раньше нас.

на 5 миллиардов лет раньше нас. Основываясь на своей выборке из 29 звезд и лучших оценках астрономов относительно вероятности того, что планета может быть пригодна для жизни, Гривз пишет, что "лишь в этой выборке могут существовать две системы с более развитыми биосферами, чем у нас на Земле". То есть в целом таких планет может быть гораздо больше.

Определение потенциально интересных и пригодных для жизни планет, подобных тем, которые обнаружила Гривз, является важной подготовкой к будущей обсерватории НАСА "Жизнеспособные миры", которую астрономы будут использовать в 2040-х годах. А Гривз надеется, что проанализирует еще больше звезд, чтобы выявить больше систем, где жизнь на суше могла существовать раньше, чем на Земле.