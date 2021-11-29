Показала підписникам приховані родимки: модель Алексіна Грем знялася топлес

29 листопада 2021 , 04:23
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Джерело:

інстаграм Алексіни Грем

Алексіна Грем – справжнє відкриття для нас. Чарівна англійська модель, як виявилося, регулярно тішить своїх підписників спокусливими фотографіями. Цього разу вона вирішила поєднати на одному кадрі природну красу та певну зухвалість. А все тому, що вона знялася без макіяжу топлес.

Ефектне селфі Алексіна Грем зробила вдома. Як бачиш, готувалася вона не надто активно. На світлині можна розгледіти відсутність будь-якого макіяжу, а також укладки. Природна спокуса, від якої просто неможливо відірвати погляду.

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Недивно, що ефектний кадр надзвичайно сподобався її прихильникам. Вони були щедрими не лише на лайки, а й буквально засипали її компліментами. Гайда читати найкращі з них:

  • "Ти надзвичайна";
  • "Мені подобається твій настрій";
  • "Дуже мила та гаряча";
  • "Одна з найкрасивіших дівчат у мережі";
  • "Природна краса";
  • "Приголомшлива дівчинка";
  • "Алексіна, ти неймовірна";
  • "Сексуальна та розкішна".


Гаряче фото Алексіни Грем розбурхало мережу / Фото з інстаграму Грем

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Модель Алексіна Грем – та ще красуня. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися гарячими фото, які регулярно з'являються на її сторінці в інстаграмі.

Автор: Назарій Лазур