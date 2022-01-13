"Покажи нам більше": модель Аїда Єспіка знялася у костюмі на голе тіло
Джерело:інстаграм Аїди Єспіка
Цього разу під нашим прицілом неймовірна Аїда Єспіка. Сексуальна венесуельська модель неабияк розбурхала підписників гарячими фотографіями.
На них красуня позує у костюмі, який приміряла на голе тіло. І, мусимо зізнатися, нею можна милуватися цілу вічність. Тож було б дивно, якби ми відмовляли тебе від цього.
Варте уваги Nemiroff зігріватиме відвідувачів новорічного ярмарку у Києві авторськими гарячими коктейлями
"Червона пристрасть", – написала вона під публікацією.
Світлини Аїди Єспіки надзвичайно припали до душі не лише нашій редакції, а й підписникам моделі. Вони не лише залишили безліч лайків, а й були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:
- "Твоє тіло вражає";
- "Ти прекрасна, Аїдо";
- "Чарівна жінка";
- "Ти надзвичайно ефектна дівчина";
- "Дуже і дуже красива";
- "Я закоханий у тебе";
- "Ти особлива для мене";
- "Яка приголомшлива краса";
- "Покажи нам більше".
Гарячі фото моделі розбурхало мережу / Фото з інстаграму Єспіка
Гарячі фото моделі розбурхало мережу / Фото з інстаграму Єспіка
Насолоджуйся Кармелла Роуз знялася топлес: грайливі фотографії моделі
Слідкувати за Аїдою Єспіка в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо тебе долучитися до її армії прихильників. Це дозволить тобі одним з перших милуватися гарячими фотографіями моделі.