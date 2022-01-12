Не став винятком її останній пост. На серії кадрів, якими вона поділилася в мережі, красуня позує топлес. З одягу на ній лише білі шортики, а доповнює грайливий образ панамка.

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Підписникам красуні надзвичайно сподобався пост Кармелли Роуз. Воно й не дивно, адже грайливими фотографіями моделі можна милуватися цілу вічність. Тож прихильники не лише засипали її лайками, а й були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Кілька моїх найулюбленіших фотографій";

"Ти надзвичайно мила";

"Я сходжу з розуму від тебе";

"Чарівна та дуже зваблива";

"Дівчинко, я закоханий у тебе";

"Мені подобаються твої форми";

"Ти викликаєш у мене усмішку";

"Надзвичайно гаряча модель";

"Твоя краса не знає меж".



Голі фото Кармелли Роуз потішили підписників / Фото з інстаграму Роуз



Голі фото Кармелли Роуз потішили підписників / Фото з інстаграму Роуз



Голі фото Кармелли Роуз потішили підписників / Фото з інстаграму Роуз

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Нам теж дуже подобається Кармелла Роуз. Воно й не дивно, адже природна краса та спокусливі форми моделі не можуть залишити абсолютно нікого байдужим. Тебе ми закликаємо підписатися на неї, щоб не проґавити свіженьку порцію гаряченького.