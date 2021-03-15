Помити руки й розпалити вогонь: хитрі способи використати цукор у поході

Цукор додають у чай, каву, різні страви – і не тільки ті, хто полюбляє солодке. Однак цю речовину можна використовувати ефективно й не за призначенням.

Чи знав ти, що цукром можна помити руки? Розпалити багаття? Утамувати біль? Ось про це й поговоримо сьогодні на Men 24.

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Чому цукор – незамінний у поході

Цукром можна розпалити багаття

Як розпалити багаття у поході без зайвих проблем? Є чимало способів, і використати цукор – один із них.

Кинь на дрова або вугілля кілька жмень цукру – і вогонь займеться набагато швидше.



За допомогою цукру можна швидше розпалити багаття / Фото unsplash

Цукром можна помити руки

Рафінованим цукром, мабуть, мити руки буде незручно. А от цукром-піском – цілком. Адже це чудовий абразивний засіб.

Цукор допоможе тобі відмити бруд і жир. Треба тільки гарненько розтерти його між долонями, а потім змити водою.

Цукром можна захистити продукти від зволоження

Відкриті продукти часто мають таку здатність – полежати буквально трохи й утратити смак через заводнення.

А поклади біля продуктів кілька шматків рафінаду чи гірку цукру – і вони вберуть у себе зайву вологу.



Покласти цукор біля відкритих продуктів – просто чудовий лайфхак / Фото unsplash

Цукром можна втамувати біль

Якщо обпік язика гарячим чаєм, а нічого холодного поруч немає – хапай цукор.

Насип на язик трохи цих білих кришталиків, і коли вони розчиняться – біль вщухне.

Ну й бонус: цукор продовжує життя квітам

Столова ложка цукру на літр води, у якій ти тримаєш букет квітів – гарний спосіб допомогти їм довше виглядати свіжими.

Тільки не забудь через кілька днів хлюпнути до вази столову ложку оцту, щоб той усунув запах застояної води (але краще подаруй букет комусь швидше).

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