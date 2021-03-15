Помыть руки и разжечь огонь: хитрые способы использовать сахар в походе
Сахар добавляют в чай, кофе, различные блюда – и не только те, кто любит сладкое. Однако это вещество можно использовать эффективно и не по назначению.
Источник:24 канал
Знал ли ты, что сахаром можно помыть руки? Развести костер? Утолить боль? Вот об этом и поговорим сегодня на Men 24.
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Почему сахар – незаменим в походе
Сахаром можно разжечь костер
- Как разжечь костер в походе без лишних проблем? Есть немало способов, и использовать сахар – один из них.
- Брось на дрова или уголь несколько горстей сахара – и огонь займется гораздо быстрее.
С помощью сахара можно быстрее разжечь костер / Фото unsplash
Сахаром можно помыть руки
- Рафинированным сахаром, пожалуй, мыть руки будет неудобно. А вот сахаром-песком – вполне. Ведь это замечательное абразивное средство.
- Сахар поможет тебе отмыть грязь и жир. Надо только хорошенько растереть его между ладонями, а затем смыть водой.
Сахаром можно защитить продукты от увлажнения
- Открытые продукты часто имеют такую способность – полежать буквально чуть-чуть и потерять вкус из-за чрезмерного увлажнения.
- А положи возле продуктов несколько кусков рафинада или горку сахара – и они впитают в себя лишнюю влагу.
Положить сахар у открытых продуктов – просто замечательный лайфхак / Фото unsplash
Сахаром можно утолить боль
- Если обжег язык горячим чаем, а ничего холодного рядом нет – хватай сахар.
- Насыпь на язык немного этих белых кристалликов, и когда они растворятся – боль утихнет.
Ну и бонус: сахар продлевает жизнь цветам
- Столовая ложка сахара на литр воды, в которой ты держишь букет цветов – хороший способ помочь им дольше выглядеть свежими.
- Только не забудь через несколько дней плеснуть в вазу столовую ложку уксуса, чтобы тот устранил запах застоявшейся воды (но лучше подари букет кому-то скорее).
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