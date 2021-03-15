Сахар добавляют в чай, кофе, различные блюда – и не только те, кто любит сладкое. Однако это вещество можно использовать эффективно и не по назначению.

Знал ли ты, что сахаром можно помыть руки? Развести костер? Утолить боль? Вот об этом и поговорим сегодня на Men 24.

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Почему сахар – незаменим в походе

Сахаром можно разжечь костер

Как разжечь костер в походе без лишних проблем? Есть немало способов, и использовать сахар – один из них.

Брось на дрова или уголь несколько горстей сахара – и огонь займется гораздо быстрее.



С помощью сахара можно быстрее разжечь костер / Фото unsplash

Сахаром можно помыть руки

Рафинированным сахаром, пожалуй, мыть руки будет неудобно. А вот сахаром-песком – вполне. Ведь это замечательное абразивное средство.

Сахар поможет тебе отмыть грязь и жир. Надо только хорошенько растереть его между ладонями, а затем смыть водой.

Сахаром можно защитить продукты от увлажнения

Открытые продукты часто имеют такую ​​способность – полежать буквально чуть-чуть и потерять вкус из-за чрезмерного увлажнения.

А положи возле продуктов несколько кусков рафинада или горку сахара – и они впитают в себя лишнюю влагу.



Положить сахар у открытых продуктов – просто замечательный лайфхак / Фото unsplash

Сахаром можно утолить боль

Если обжег язык горячим чаем, а ничего холодного рядом нет – хватай сахар.

Насыпь на язык немного этих белых кристалликов, и когда они растворятся – боль утихнет.

Ну и бонус: сахар продлевает жизнь цветам

Столовая ложка сахара на литр воды, в которой ты держишь букет цветов – хороший способ помочь им дольше выглядеть свежими.

Только не забудь через несколько дней плеснуть в вазу столовую ложку уксуса, чтобы тот устранил запах застоявшейся воды (но лучше подари букет кому-то скорее).