Які ерогенні зони у кожного знака Зодіаку
2 вересня 2023, 07:15Читать новость на русском
Джерело:GQ
У кожного з нас є ерогенні зони – і ділянки тіла, приємні на дотик, і інші, які трохи складніше виявити. Так от, згідно з астрологією, твій знак Зодіаку також впливає на існування ерогенних зон.
Дещо цікаве про ерогенні зони та астрологію
Звісно, багато людей мають найпоширеніші зони, але значна частина фізичної та емоційної реакції варіюється від людини до людини. Хтось, наприклад, любить поцілунки у вуха, а когось це відштовхує.
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Тож якщо ви у парі досліджуєте тіла один одного, чому б не взяти й підказки зірок, які допоможуть зробити гру цікавішою. Так, жодна зодіакальна рекомендація не буде універсальним рішенням, але дослідити щось нове в сексі може бути цікаво.
- Овен – волосся. Його можна гладити, гратися, іноді й хапати. Де б воно не росло.
- Телець – шия і горло, ніжні поцілунки в потилицю, та будь-яка ніжна дія у цій ділянці.
- Близнюки – руки. Маленької пір'їнки, що лоскоче руки, достатньо, щоб Близнюки збожеволіли.
- Рак – груди. Ніжні поцілунки або легкий масаж, ба навіть погляд – це може зробити прелюдію ще більш чуттєвою.
- Лев – хребет. Масаж спини, зосереджений на хребті, наповнить Лева пристрастю. Це безпрограшна прелюдія.
- Діва – тулуб. Найніжніші ігри, ласки на тілі, ніжні поцілунки, невеликі пощипування.
- Терези – низ. Будь-яка ласка в області сідниць може стати джерелом збудження, від погладжувань і до ляскання.
- Скорпіон – скрізь. Все тіло готове до сексуального задоволення. Будь-яка ділянка підходить для розпалювання пристрасті.
- Стрілець – стегна і гомілки. Масаж, найпотужніші сексуальні точки активізуються від дотику.
- Козеріг – ноги. Навіть легкий дотик до стегна може звести з розуму. Цей знак обожнює силу зв'язку через дотик.
- Водолій – литки та щиколотки. Легке пощипування або поцілунок щиколоток зігріє Водолія, особливо під час статевого акту.
- Риби – стопи. Хороший масаж стоп (лоскотання, поцілунки, покусування) швидко спрямує Риб до насолоди.