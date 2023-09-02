Які ерогенні зони у кожного знака Зодіаку

У кожного з нас є ерогенні зони – і ділянки тіла, приємні на дотик, і інші, які трохи складніше виявити. Так от, згідно з астрологією, твій знак Зодіаку також впливає на існування ерогенних зон.

Дещо цікаве про ерогенні зони та астрологію

Звісно, багато людей мають найпоширеніші зони, але значна частина фізичної та емоційної реакції варіюється від людини до людини. Хтось, наприклад, любить поцілунки у вуха, а когось це відштовхує.

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Тож якщо ви у парі досліджуєте тіла один одного, чому б не взяти й підказки зірок, які допоможуть зробити гру цікавішою. Так, жодна зодіакальна рекомендація не буде універсальним рішенням, але дослідити щось нове в сексі може бути цікаво.