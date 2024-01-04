Що потрібно зробити, якщо ти хочеш жити довше: 5 порад від Стенфордського університету
Джерело:GQ
Наука довела, що ми дійсно можемо жити довше і краще. Але для цього треба добре піклуватися про себе, сформувати у себе правильні звички та дечого уникати – не зовсім здорового.
Люди не можуть наразі жити вічно чи стати безсмертними, але дещо можна зробити – сповільнити темп старіння, змінити біологічний вік (це вік тіла, не паспортний). Тобто захистити свої м'язи, кістки, розумові здібності так, щоб не втрачати їх з роками.
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У Стенфордському університеті є центр, присвячений вивченню довголіття (Stanford Center on Longevity). Там проводять різноманітні дослідження, щоб з'ясувати, як люди можуть жити довше і краще. І вчені там виявили деякі важливі фактори.
Як прожити довше: що пропонує Стенфордський університет
- Справа не в досягненні цілей, а в тому, щоб до них іти. Стенфордське дослідження, яке проводили 95 років, виявило: є один головний фактор, що може допомогти людям прожити довше і здоровіше. І це – завжди прагнути до мети. Це не означає, що не важливо досягати цілей, але коли ти досягаєш однієї, важливо ставити іншу. Це дає причину йти вперед, залишатися активним і щасливим.
- Особиста організація. Льюїс Терман, один з провідних експертів Стенфорда з питань довголіття, припустив, є дещо, що може допомогти людині сповільнити старіння – це, наприклад, вищий рівень особистої організованості. Організованість може допомогти тобі краще спати, зменшити стрес, підтримувати здорові звички й навіть краще піклуватися про свої гроші. А гроші також важливі, якщо ти плануєш жити набагато довше.
Стенфордський університет визначив кілька факторів, які можуть сповільнити старіння / Фото freepik
- Не обмежуйся кардіотренуваннями, додай силові та функціональні. Фізичні вправи надзвичайно важливі, щоб жити довше і краще, бути здоровим, піклуватися про вагу і психічне здоров'я, а також для зміцнення кісток, підвищення витривалості, підтримки м'язової маси й запобігання набору жиру. Важливо при цьому робити функціональні вправи, які допомагають краще виконувати повсякденну діяльність.
- Зміцнюй стосунки. Зосередження енергії на роботі та цілях може допомогти прожити довше, але також важливо приділяти час стосункам, зміцнювати їх і залишатися соціальним. Стенфорд та багато інших установ виявили, що друзі та пари мають важливе значення для довголіття. Самотність – це серйозна проблема, яка може вплинути на мозок і прискорити зниження когнітивних функцій. Стенфордський університет стверджує, що слід мати 3 – 5 близьких друзів.
- Аналізуй, звідки походить твоя їжа. У Стенфорді наголошують на важливості їжі та на її ролі у довголітті. Але це не лише про те, що важливо харчуватися здоровою їжею та вживати багато овочів і фруктів, але й про те, звідки походить їжа. Адже є продукти, особливо з тваринного світу, що походять із дуже забруднених та неблагополучних місць та можуть бути дуже шкідливими для людини.